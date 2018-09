Stampa 3D, HP porta al debutto la tecnologia Metal Jet

La nuova tecnologia HP Metal Jet è una delle più avanzate nella stampa 3D di metalli a costi significativamente più bassi rispetto ad altri sistemi binder jetting.

Presentata il 10 settembre durante l’International Manufacturing Technology Show 2018, che si è svolto fino al 15 settembre a Chicago, HP Metal Jet ha una produttività fino a 50 volte superiore e un costo significativamente inferiore rispetto ad altri metodi di stampa 3D.

Una tecnologia che è già stata adottata da GKN Powder Metallurgy e Parmatech per la produzione di componenti finali, da organizzazioni globali come Volkswagen e Wilo, oltre ad aziende innovative in mercati verticali come Primo Medical Group e OKAY Industries.

Tecnologia binder jetting a livello di voxel, che sfrutta più di 30 anni di innovazioni di HP nel campo delle testine di stampa e delle sostanze chimiche, Metal Jet vanta una dimensione del letto di stampa di 430 x 320 x 200 mm, una ridondanza degli ugelli 4 volte superiore, il doppio delle barre di stampa e un utilizzo del legante significativamente inferiore in rapporto al peso.

Caratteristiche che assicurano una maggiore produttività e affidabilità a costi di acquisizione e operativi inferiori rispetto ad altre soluzioni di stampa 3D per materiali metallici. HP Metal Jet inizierà a essere disponibile per i componenti in acciaio inox, garantendo loro proprietà isotropiche pari o superiori agli standard di settore ASTM e MPIF.

Dion Weisler, Presidente e Ceo di HP

Siamo nel mezzo di una rivoluzione industriale digitale che sta trasformando un settore manifatturiero del valore di 12 trilioni di dollari. HP ha contribuito a realizzare questa trasformazione introducendo la produzione industriale in 3D di componenti in plastica. Ora stiamo andando ancora più in là con HP Metal Jet, una rivoluzionaria tecnologia per la stampa 3D di materiali metallici. Le implicazioni sono enormi: i settori automobilistico, industriale e medicale da soli producono miliardi di parti metalliche ogni anno. La nuova piattaforma di stampa 3D HP Metal Jet aumenta la velocità, la qualità e i vantaggi economici per consentire ai clienti di ripensare completamente il modo in cui progettano, producono e offrono nuove soluzioni nell’era digitale.

Insieme a Metal Jet durante la manifestazione HP ha lanciato anche Metal Jet Production Service, che consente di proporre nuovi progetti di componenti 3D, produrre parti finali in volumi elevati e integrare la tecnologia Metal Jet nelle proprie roadmap di produzione a lungo termine.

Come HP Metal Jet trasforma l’industria

In una collaborazione unica nel settore, HP ha stretto una partnership con GKN Powder Metallurgy, tra i principali produttori al mondo di materiali e di prodotti tramite tecnologie metallurgiche basate su polveri, per utilizzare i sistemi HP Metal Jet negli stabilimenti dell’azienda per la produzione di parti metalliche funzionali per clienti del settore automobilistico e industriale come Volkswagen e Wilo.

Volkswagen sta integrando la nuova tecnologia HP nella propria roadmap a lungo termine per la progettazione e la produzione.

La collaborazione tra Volkswagen, GKN Powder Metallurgy e HP offre la capacità di muoversi in modo rapido per valutare la produzione di massa di pezzi personalizzabili, come portachiavi individualizzati e targhette.

Il piano pluriennale di Volksvagen per l’utilizzo di HP Metal Jet include anche la produzione di parti funzionali ad alte prestazioni con requisiti strutturali significativi, come manopole per il cambio e supporti per specchietti.

Inoltre HP ha firmato un accordo con Parmatech, società del gruppo ATW, per espandere la produzione in massa di parti Metal Jet per i clienti come OKAY Industries, Primo Medical Group e altri ancora. Parmatech è a livello mondiale uno dei player nello stampaggio a iniezione di metalli e un pioniere nella lavorazione dei materiali metallici da più di 40 anni, specializzata nella produzione a basso costo e in volumi elevati di componenti metallici per i settori medicale e industriale.