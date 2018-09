Commanders Act partecipa al Richmond E-Commerce Forum

Commanders Act parteciperà alla prossima edizione del Richmond E-Commerce Forum, evento dedicato al business matching nel settore e-commerce.

Si tratta di un momento di incontro rivolto ai professionisti del commercio elettronico in Italia, pensato per far incontrare domanda e offerta e di portare nuove idee, soluzioni e innovazioni nel settore. L’appuntamento è per le giornate del 20 e 21 settembre presso il Grand Hotel di Rimini.

Nell’ambito della due giorni dedicata alla formazione e al networking, Commanders Act parteciperà in qualità di Sponsor e di Exhibitor, con l‘obiettivo di sottolineare l’importanza del presidio dell’utente in tutto il customer journey e dell’implementazione di strategie “customer centric” nello sviluppo e nella crescita di un business.

I recenti report per l’Italia parlano per l’e-commerce di un settore in crescita, con una previsione del valore degli acquisti che quest’anno sarà del +15% rispetto al 2017. Un progresso lineare che, insieme alle nuove tecnologie disponibili, sta modificando modelli di business, processi di vendita e abitudini dei consumatori, sempre più connessi e sempre più portati ad interagire con un brand attraverso una molteplicità di canali.

Partendo da questo stato di cose e forte delle collaborazioni attivate da tempo con quasi 450 clienti in tutto il mondo - come Carrefour, Nestlé, Promod, Gruppo Calzedonia, AXA, Luisaviaroma, Valentino e molti altri ancora - Commanders Act presenterà agli interlocutori presenti al Richmond e-commerce Forum tutte le soluzioni dedicate al commercio digitale, indicate per agevolare i processi di vendita online e la digital transformation, iniziando proprio dal ruolo attuale dell’approccio Omnicanale e dall’implementazione di strategie “customer centric”.

Il riconoscimento dell’utente in tutte le sue possibili interazioni con un brand, l’analisi dei possibili “touch point” e la clusterizzazione del target sono i primi passi per lo sviluppo di una comunicazione coerente, indipendentemente dal canale scelto. Grazie ad una serie di strumenti, Commanders Act è in grado di raccogliere tutte le informazioni necessarie per arrivare ad offrire una visione completa del cliente, potenziale o effettivo, permettendo poi di “fare engagement” in modo mirato, utile e coerente.

Al Richmond E-Commerce Forum sarò possibile conoscere la società e interagire con i suoi esperti. Il team di Commanders Act racconterà la visione e gli obiettivi della società, rivolgendosi a tutti i professionisti che desiderano migliorare l’efficacia del loro business e la performance delle loro piattaforme.