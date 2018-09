SAP Analytics Cloud, analisi predittiva per decisioni rapide

SAP SE rende disponibile Analytics Cloud, una piattaforma dotata di nuove funzionalità di machine learning per offrire alle imprese analytic potenziati.

I Data Scientist, che usano metodi scientifici per estrarre conoscenza dai dati, sono una risorsa limitata all'interno della maggior parte delle organizzazioni. Con SAP Analytics Cloud, gli utenti aziendali possono accedere in modo semplice a potenti funzionalità che rendono disponibili informazioni complesse e possono rilevare automaticamente elementi critici prima che si verifichino.

Grazie alle funzionalità di machine learning presenti all’interno della soluzione, SAP Analytics Cloud consente agli utenti di prevedere le performance future con un semplice clic. Inoltre, è in grado di evidenziare un rischio potenziale ed eventuali correlazioni, di offrire lo sviluppo autonomo di dashboard e storyboard avanzati e insight iper-personalizzati sui dati relativi a fornitori, vendor e clienti, incluso il rilevamento di anomalie.

Mala Anand, president, SAP Analytics e SAP Leonardo

Gli analytic stanno passando da un sistema passivo a un sistema attivo e, grazie alle nuove funzionalità di analytic avanzate, le nostre tecnologie permettono di prendere decisioni più rapide e sicure. Con SAP Analytics Cloud, le organizzazioni sono in grado di eliminare le attività ripetitive e le innumerevoli ore passate a visualizzare i dati, consentendo agli analisti e ai responsabili di dedicare più tempo all'applicazione dell'ingegno umano e al ragionamento creativo per risolvere effettivamente complesse decisioni aziendali.

SAP Analytics Cloud è una soluzione basata su cloud che fornisce ai clienti integrazione di visualizzazione dei dati, pianificazione e capacità predittive. Gli utenti possono accedere a informazioni contestuali rilevanti da un unico punto, senza la necessità di processi di replica dei dati, eliminando informazioni fuori contesto e non aggiornate. L'intelligenza e i contenuti predefiniti da SAP Analytics Cloud possono essere integrati in applicazioni line-of-business per molti casi d'uso, tra cui analytic dei singoli individui, dei clienti, analisi della segmentazione, della distribuzione e della spesa totale.