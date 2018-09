Intel 5G Summit, la rivoluzione delle telecomunicazioni

A Los Angeles, durante il 5G Summit, sono stati sottolineati i progressi compiuti nel campo del 5G, che presto modificherà profondamente le reti e la nostra vita. In occasione del Mobile World Congress Americas tenutosi a Los Angeles, Intel per evidenziare i progressi compiuti con i propri partner nei test di 5G di quest’anno e per mostrare come l’azienda stia abilitando soluzioni 5G con la propria tecnologia, ha voluto organizzare il 5G Summit.

Intel è fermamente convinta che la prossima generazione di comunicazioni stravolgerà e trasformerà le reti e consentirà di trasferire contenuti in modi nuovi, più veloci e più efficienti.

Quando si parla di 5G, spesso le persone pensano a smartphone più veloci. Ma il 5G è molto più di una connessione più veloce per il proprio dispositivo. 5G è intelligenza, informazioni, efficienza e innovazione. Ha il potenziale di riplasmare e dare impulso ad interi settori. Il 5G sarà una forza rivoluzionaria che porterà nuove invenzioni e innovazioni, dall’infrastruttura delle città all’automazione industriale e dal trasporto all’intrattenimento. E siamo orgogliosi che la prima rete 5G sarà basata su tecnologia Intel.

Entro il 2035, la catena del valore del settore 5G varrà $2.500 miliardi, l’“effetto moltiplicatore” del 5G produrrà $10.000 miliardi di entrate, e l’impatto economico genererà fino a 2.200.000 posti di lavoro solo negli Stati Uniti (o $420 miliardi di prodotto interno lordo annuo in USA). Questi benefici saranno riscontrati dentro e fuori dall’industria delle telecomunicazioni. (Fonte: IHS).

Per preparare le reti al 5G, i fornitori di servizi di comunicazione stanno convertendo hardware a funzioni fisse con piattaforme di computing definite dal software, portando intelligenza alla periferia della rete.

Questa azione può ridurre i costi, offrire maggiore controllo e automazione della rete, e avere il computing dove serve maggiormente. L’architettura Intel gioca un ruolo cardine nella trasformazione della rete richiesta per lo sviluppo del 5G, offrendo una combinazione ideale di prestazioni e flessibilità per dare vita ad una rete intelligente e onnipresente.

Quest’anno abbiamo lavorato con partner, operatori e media company per guidare e realizzare oltre 25 trial di reti wireless 5G di successo su nuovi standard, per accelerare l’introduzione del 5G. Durante il nostro 5G Summit a Los Angeles, abbiamo presentato solo alcuni dei leader del settore che utilizzano tecnologie Intel per le loro soluzioni 5G.