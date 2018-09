Lenovo annuncia importanti novità durante Transform 2.0

Partnership strategica con NetApp, nuovi prodotti, rafforzamento dell’Intelligent Trasformation. Tutto questo e molto altro in scena all’evento di New York. In occasione della propria conferenza Transform 2.0 Lenovo annuncia una serie di nuovi prodotti, partnership e soluzioni ideate per il business dei clienti, che rafforzano l’attuale strategia di Intelligent Transformation dell’azienda. La Intelligent Transformation reinventerà e ristrutturerà interi sistemi di produzione, gestione e governance in tutto il mondo.

Yang Yuanqing, CEO di Lenovo

Oggi diamo il via a importanti partnership con leader di settore e annunci di prodotto che confermano il nostro impegno nella realizzazione del grande potenziale dell’Intelligent Transformation. Dalla più vasta gamma di offerta di dispositivi al mondo, alla leadership nel data center, fino alle soluzioni verticali intelligenti basate su algoritmi, fondate sulle solide partnership che Lenovo ha costruito nel corso degli anni, possiamo dire di avere un programma completo per l’Intelligent Transformation.

Nasce un’importante partnership

Lenovo ha annunciato una nuova partnership globale con NetApp. Si tratta di una collaborazione strategica volta ad aiutare i clienti a modernizzare le loro infrastrutture IT e ad accelerare la loro digital transformation. Sfruttando i punti di forza di entrambe le aziende,

Kirk Skaugen, Executive Vice President di Lenovo e Presidente del Data Center Group

Lenovo continua a smuovere il mercato dei Data Center con soluzioni centrate sulle esigenze del cliente, e l'annuncio di oggi con NetApp il nostro impegno a fornire la migliore offerta di storage e data management. Il nostro approccio legacy-free allo sviluppo di prodotti e servizi per il Data Center ci porta a lavorare con i migliori partner del settore per offrire ai clienti la tecnologia più adatta a gestire la loro intelligent transformation.

Lenovo e NetApp svilupperanno e introdurranno sul mercato nuovi prodotti e soluzioni di flash storage ad alte prestazioni, scalabili attraverso tutta la rete aziendale e nel cloud. La partnership prevede anche la creazione di una nuova joint venture in Cina finalizzata a fornire soluzioni locali nel mercato dati e storage in più forte crescita a livello globale.

ThinkShield : soluzioni di sicurezza e gestione software

Lenovo presenta ThinkShield, un nuovo approccio per proteggere i dispositivi durante tutto il loro ciclo di vita. Le aziende hanno sempre maggiori necessità di proteggere i propri dati sensibili e ThinkShield offre una suite di tecnologie e controlli. Collaborando con partner quali Intel, MobileIron e Absolute, Lenovo offre agli utenti e agli amministratori IT più modalità per mantenere i dati protetti e al sicuro.

Tom Garrison, Vice President, Client Computing Group e General Manager, Desktop, Commercial & Channel (DCC) di Intel

Intel e Lenovo hanno una partnership di lunga data nella promozione dell'innovazione sulla piattaforma Intel vPro in diverse aree di interesse delle aziende quali ad esempio la sicurezza. Lenovo ThinkShield permette di fare un ulteriore passo avanti con funzionalità quali la Transparent Supply Chain e l'autenticazione multifattoriale, e costituisce quindi una potente soluzione per rendere più sicuro il lavoro dei professionisti di oggi.

Novità nel settore laptop

Lenovo ha inoltre presentato la più recente novità nella propria offerta di laptop premium ThinkPad X1, il ThinkPad X1 Extreme. Il sottile e leggero notebook basato su Windows 10 e progettato per utenti avanzati e prosumer con esigenze di calcolo ad alte prestazioni è anche il primo ad includere la grafica discreta NVIDIA.