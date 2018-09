ServiceNow London sfrutta l’intelligenza artificiale cloud

London, nuova release di ServiceNow, è in grado di risolvere in modo sempre più rapido e facile una serie di problemi usando l’intelligenza artificiale cloud-based. London introduce capacità di risoluzione dei problemi in maniera ancora più facile e veloce e utilizza un’intelligenza artificiale cloud-based per consentire delle esperienze ancora più intuitive ed eleganti sia ai dipendenti che ai clienti. I clienti possono ora implementare in maniera veloce dei chatbot già pronti o costruirne di propri, utilizzando un’interfaccia drag-and-drop senza utilizzare codice.

Presentata da ServiceNow, London è la nuova software release della Now Platform, la tecnologia ServiceNow che abilita la delivery di applicazioni già pronte, che semplificano i flussi di lavoro in tutti i dipartimenti aziendali, dall’IT all’HR, passando per la security e il customer service.

Alcune innovazioni introdotte dalla release London:

-Virtual Agent è un’applicazione di chatbot unica, che permette di risolvere i problemi, sia interni che esterni all’azienda, fornendo risposte personalizzate a seconda del contesto. All’interno della piattaforma sono già presenti dei modelli standard per l’IT, l’HR e il customer service, ma con Virtual Agent Designer è facile costruire la propria applicazione personalizzata, per soddisfare specifiche esigenze di business. Virtual Agent è integrato con Microsoft Teams, Slack e la chat interna di ServiceNow.

-Walk-Up Experience è la nuova applicazione di IT Service Management che abilita il supporto IT. Permette ai dipendenti di registrarsi da remoto e presentarsi all'help desk IT al momento giusto, in base agli aggiornamenti in tempo reale delle code. Questo meccanismo permette di risparmiare tempo, aumentando la produttività e diminuendo la frustrazione.

-Insights Explorer migliora il prodotto ServiceNow di IT Operations Management, consentendo all’IT di creare query ad hoc per rivelare pattern di prestazioni che normalmente non vengono rilevati. I clienti hanno così le informazioni per prevenire eventuali interruzioni e agire per evitarle.

- Security Incident Response. È stata migliorata l’interfaccia dell’applicazione Security Incident Response. L'interfaccia è configurabile e fornisce un accesso rapido ai dati relativi alla security, che sono stati ordinati per priorità in base alle criticità aziendali. Include anche playbook per rispondere ad eventuali minacce.

Employee Document Management

Questa applicazione permette di gestire i documenti dei dipendenti in maniera più efficace, sicura e conforme. Eliminando i documenti cartacei, le risorse umane possono ora definire le regole per conservare i documenti in base alle normative legali e aziendali, stabilire i permessi di accesso ed etichettarli, per poterli cercare e recuperare in maniera facile.