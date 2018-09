Plustek SmartOffice PL3060, lo scanner 2-in-1 per PMI e PA

SmartOffice PL3060 è la novità scanner Plustek e unisce le tecnologie flatbed e ADF per dare flessibilità e digitalizzare documenti e formati anche molto diversi. Realizzato pensando alle imprese piccole e medie imprese e alla pubblica amministrazione, SmartOffice PL3060 è un versatile scanner 2-in-1.

In grado di digitalizzare documenti fino a 216x297 mm e di supportare le scansioni in batch, il nuovo SmartOffice PL3060 è in grado di stupire anche per la sua velocità, che raggiunge le 32 ppm/64 ppm, rispettivamente in scala di grigi e in modalità colore e per l’elevata qualità delle scansioni che il suo sensore da 600 dpi è in grado di assicurare.

Ideale per le piccole e medie imprese, ma perfetto anche per soddisfare i bisogni di scuole ed enti pubblici, questa nuova proposta firmata Plustek offre anche tutta la praticità delle scansioni “one-touch”. E’ sufficiente, infatti, un semplice tocco, per digitalizzare i documenti desiderati e velocizzare i flussi di lavoro.

Documenti di ogni tipo, dalle semplici ricevute, alla modulistica, passando per gli scontrini, possono essere rapidamente trasformati in digitale, archiviati e inviati alle persone o ai team di lavoro designati. E’ possibile, inoltre, caricare i documenti su siti FTP e gestirne con la massima semplicità la condivisione.

SmartOffice PL3060 è stato realizzato per soddisfare al meglio le esigenze di chi desidera tutta la velocità e praticità che solo gli scanner con alimentatore automatico dei documenti (ADF) sono in grado di offrire, ma che può talora avere la necessità di digitalizzare documenti particolarmente fragili o non separabili, il nuovo SmartOffice PL3060 riesce a coniugare alla perfezione il meglio degli scanner piani (flatbed) e di quelli con ADF.

L’estrema semplicità d’uso, inoltre, permette notevoli risparmi di tempo anche sul fronte della formazione, poiché tutte le operazioni possono venire effettuate in modo estremamente rapido e intuitivo.