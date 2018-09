Veeam Software stringe una nuova partnership con Lenovo

L’accordo tra le due aziende permette ai clienti di comprare direttamente dai rivenditori Lenovo le soluzioni Veeam Intelligent Data Management and Availability. Infatti la partnership tra Veeam Software e Lenovo consentirà ai clienti di acquistare le soluzioni Veeam Intelligent Data Management insieme a Lenovo Software Defined Infrastructure (SDI) e Storage Area Network (SAN) direttamente da Lenovo e dai suoi rivenditori in un'unica operazione commerciale.

Peter McKay, President and Co-CEO di Veeam

La decisione di Lenovo di rivendere le soluzioni Veeam Intelligent Data Management and Availability insieme alle loro offerte riflette lo slancio e la leadership di mercato di Veeam. Si tratta di un ottimo esempio di due leader tecnologici che collaborano per fornire ai propri partner e clienti un processo di vendita e distribuzione più efficiente e proficuo". La portata globale di Lenovo e l'ampio ecosistema di partner, combinato con la forte crescita delle sue business unit Data Center Infrastructure (DCI) e Software Defined Infrastructure (SDI), fornisce ai clienti Veeam la migliore esperienza di acquisto.

L’unione delle soluzioni SDI e SAN di Lenovo con la piattaforma Veeam Hyper-Availability Platform offre ai clienti e ai partner commerciali di Lenovo una sola interfaccia per accelerare la trasformazione digitale. Questa integrazione tecnologica semplifica notevolmente l'IT, riduce i rischi e fornisce l’intelligent data management necessario per accelerare e far crescere le aziende. Le organizzazioni ricevono inoltre la garanzia che la soluzione combinata Veeam e Lenovo è convalidata da entrambe le aziende e offrirà eccellenti vantaggi aziendali.

John Majeski, Software and Solutions di Lenovo Data Center Group

Il lungo cammino di innovazione di Veeam, insieme alla loro attenzione nel creare una straordinaria esperienza utente, si allinea con il nostro approccio “customer-first”. Questa alleanza ci consente inoltre di fornire ai nostri clienti un'esperienza cliente semplice e soluzioni interessanti. Le aziende vogliono soluzioni che offrano semplicità IT e allo stesso tempo forniscano una trasformazione intelligente in tutti gli ambienti. Le soluzioni Veeam Availability Solutions offrono la semplicità IT e Intelligent Data Management necessari per le soluzioni Lenovo Spectrum Virtualize SAN, così come per il portafoglio SDI di Lenovo ThinkAgile sviluppato con VMware, Microsoft e Nutanix per accelerare la trasformazione digitale, riducendo allo stesso tempo i rischi aziendali.

Carey Stanton, Vice President of Global Alliances di Veeam

Le opportunità del multi-cloud di Veeam, combinate con l'ampio portafoglio Lenovo di soluzioni cloud ibride, offrono alle organizzazioni la scelta più ampia, la flessibilità e l'agilità necessarie per rimanere competitivi nell'economia digitale. Questa partnership è l'ennesimo esempio di come Veeam stia aiutando i clienti a garantire l’availability in tutti i tipi di cloud senza compromettere la disponibilità, le prestazioni, l'efficienza o la gestibilità.

Con Veeam, i clienti Lenovo possono contare sulla semplicità dell’IT e l'hyper-availability sfruttando l'architettura di Veeam, facile da implementare e facile da gestire, per migliorare i livelli di servizio di disponibilità per tutte le applicazioni e i dati attraverso carichi di lavoro virtuali, fisici e cloud.

Le funzionalità di backup e ripristino rapido di Veeam offrono:

-Gestione dell’IT semplificata: l'integrazione diretta di Veeam con VMware vSphere, Microsoft Hyper-V e Nutanix Acropolis consente di automatizzare le operazioni di backup e ripristino per garantire l'Hyper-Availability di applicazioni e dati critici;

-Recovery Granularity: assicura un'interruzione minima delle operazioni aziendali fornendo agli utenti molteplici opzioni di ripristino per migliorare i livelli di servizio di disponibilità;

-Accelerare l’Innovazione: gli ambienti Veeam DataLabs possono essere creati rapidamente. Oltre a migliorare il ROI sugli investimenti secondari di storage Lenovo, questa capacità consente di accelerare lo sviluppo e il testing delle applicazioni, di effettuare test di DR efficienti per soddisfare la corporate data governance e la conformità, e l'analisi dei dati per una migliore business intelligence.