Wildix presenterà a Smau Milano il nuovo Cloud Program

Wildix Cloud Program è l’innovativa - e prima - partnership pensata per aziende di informatica che vogliono fare business vendendo centralini telefonici in cloud. Società specializzata in soluzioni di Unified Communications e prodotti VoIP, Wildix durante Smau 2018, presenterà la partnership Wildix Cloud Program.

Il Wildix Cloud Program pone al centro della sua offerta commerciale le funzionalità di una suite competa di Unified Communications & Collaboration web based: una soluzione Full IP che include un unico softphone WebRTC browser-based per chiamate audio e video. WebRTC è una tecnologia supportata che permette agli standard aperti dei browser di comunicare tra di loro e scambiare audio, video e perfino file.

Cristiano Bellumat, Country Manager Wildix Italia

Il Wildix Cloud Program è il primo programma di partnership dedicato alle aziende informatiche e system integrator che vogliono guadagnare vendendo Unified Communication As a Service. È un sistema collaudato che ha consentito già a oltre 400 aziende in Europa e USA di incrementare i propri guadagni ricorrenti in maniera automatica, garantita e costante. La partnership si basa su due concetti cardine: esperienza e competenza. Il Wildix Cloud Program infatti non è per tutti; non è aperto a quei system integrator che non hanno competenze nel settore IT ne alle aziende di informatica che sono alla ricerca di un prodotto economico e privo di valore. Chi aderisce al Wildix Cloud Program avrà una formazione tecnica e commerciale dedicata per ottenere una serie di vantaggi unici rispetto a ciò che offre il mercato, non da ultimi ricavi incrementali garantiti.

Le aziende che hanno già aderito al programma beneficiano di una serie di vantaggi unici rispetto a ciò che offre il mercato, tra cui: nessun obbligo di durata minima, nessun canone di assistenza, nessun contratto capestro, nessun costo per nuove release e un margine minimo netto del 25% sul venduto.