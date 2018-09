PEC e Firma Digitale, Aruba aiuta il CNAPPC

La PEC è uno strumento conosciuto e consolidato, ogni giorno aiuta a risolvere criticità e a rispettare obblighi normativi; ecco come Aruba supporta il CNAPPC.

Aruba è stata scelta dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) come fornitore per l’attivazione di PEC e Firma Digitale nelle pratiche edilizie dell’Ordine degli Architetti.

Per l’Ordine, si tratta di un servizio di primaria importanza, come conferma la collaborazione con Aruba, attiva sin dal 2008.

Non solo, oltre alla PEC, l’ente necessitava di uno strumento di certificazione che consentisse l’individuazione del professionista alla pari di quando si utilizzava il timbro professionale. Tale obiettivo è stato raggiunto attraverso l’utilizzo della Firma Digitale di Aruba. Ogni iscritto, infatti, è stato dotato della propria Firma Digitale, che include al proprio interno anche il certificato di ruolo che garantisce all’Amministrazione che l’Architetto di riferimento può essere abilitato alla consegna della pratica edilizia relativa.

Un esempio concreto del successo legato a questa collaborazione è relativo all’impiego della PEC per comunicare con il Comune di Roma: la Posta Elettronica Certificata, infatti, ha dato la possibilità di interfacciarsi facilmente con il Comune ed ottenere dei risparmi considerevoli sia in termini di tempo che di denaro relativamente alla pratica edilizia. Attraverso questa sperimentazione, per ogni pratica edilizia si sono impiegati due terzi del tempo che si impiegavano attraverso le pratiche cartacee e sono stati calcolati costi di risparmio fino a 300 euro per ogni singola pratica.

Dopo questa fase di sperimentazione e dati gli ottimi risultati, il progetto è diventato di respiro nazionale. È stato preso in esame dal Ministero della Semplificazione ed oggi l’Agenda della Semplificazione prevede di disporre di modelli unici telematici a livello nazionale e di una modulistica uguale in tutta Italia.