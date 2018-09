OpenStack Day Italy 2018, Enter è tra i protagonisti

Enter Cloud Suite è tra gli organizzatori e protagonisti dell’OpenStack Day Italy, un momento di confronto che vede in primo piano gli esponenti della community.

L’edizione 2018 dal titolo "Digital transformation through Containerization and DevOps” si svolgerà a Roma il 21 settembre nella prestigiosa cornice della Sala della Protomoteca in Campidoglio e sarà l’occasione per confrontarsi su scala globale sulle nuove sfide, gli sviluppi e le opportunità che derivano dall’utilizzo di OpenStack e del cloud e condividere le ultime tendenze che vedono nei Container e DevOps gli abilitatori della Digital Transformation.

Il programma prevede molti ospiti internazionali e interventi di istituzioni e organizzazioni di prestigio come il CERN, Sardina Systems, Fastweb, Fata Informatica, Università di Messina, CNR-ISTI, Kiratech, INFN, Viduo e Alchelabo.

Mariano Cunietti sarà tra i relatori per Enter e parlerà di Automium, il nuovo servizio SaaS di Enter Cloud Suite che abilita la cloud transformation, un insieme di tecnologie open source che presiedono a tutta la filiera e che consente di fare DevOps fin da subito, fornendo gli strumenti per gestire l’automazione dell’infrastruttura cloud e del deployment applicativo.

L’evento è organizzato da Enter, Binario Etico e GARR. L'ingresso è libero (previa registrazione).