Datacenter, DATA4 continua a investire in Italia

DATA4 conferma il proprio investimento in Italia, con l’obiettivo di supportare il percorso verso una piena digitalizzazione del “Sistema Paese”.

L’azienda ha già investito 140 milioni di euro nella realizzazione del campus tecnologico di Cornaredo, nei pressi di Milano, (abbiamo partecipato all’inaugurazione nel mese di marzo 2016) che oggi ha 3 data center pienamente operativi e la capacità di costruirne altre 7.

Gli ultimi investimenti si orientano sulla costruzione di un quarto datacenter di ultima generazione, di livello Tier 4, che coprirà un’area di 2000 m2 per un totale di potenza IT sviluppata pari a 3 MW.

Il nuovo datacenter il cui design Next Generation è frutto di 10 anni di Ricerca e Sviluppo in DATA4 sarà modulare e altamente performante.

In particolare, dal punto di vista energetico, il quarto datacenter è allineato ai criteri di sostenibilità ambientale del Gruppo europeo traguardando livelli di massima efficienza energetica confermati da un valore PUE (Power User Effectiveness) prossimo a 1.

Anche il quarto datacenter italiano è inserito all’interno dell’eco-sistema di connettività di DATA4, in procinto di diventare il secondo nodo telecom in Italia, che si configura come un crocevia digitale tra il bacino Mediterraneo e l’Europa e che offre accesso a oltre 220 destinazioni cloud, operatori di telecomunicazioni, ai principali nodi di scambio Internet europei e a servizi di partner come l’High Performance Computing.