Buffalo BS-GSP e BS-GS, due nuove serie di Web Smart Switch

Buffalo estende la famiglia di device networking e introduce i Web Smart Switch, con le nuove serie BS-GSP e BS-GS, disponibili in configurazioni sino a 24 porte.

Gli switch PoE Gigabit Multi-Port della serie BS-GSP (8, 16 e 24 porte) sono ideali per estendere in modo semplice ed economico le infrastrutture di rete gigabit e mettono a disposizione avanzate funzionalità di gestione, affidabilità e tutti i vantaggi della tecnologia Power over Ethernet.

Questi dispositivi sono dotati di porte Gigabit auto-sensing e di slot SFP per la connettività su fibra (solo sui modelli BS-GS2016P a 16 porte e BS-GS2024P a 24 porte).

Facilmente gestibili tramite interfaccia Web HTTP/HTTPS, i nuovi switch della serie BS-GSP utilizzano il protocollo SNMP (Simple Network Management Protocol) per il monitoraggio dei dispositivi in rete, permettono la configurazione di VLAN, offrono funzionalità di aggregazione trunk/port link, DHCP snooping, nonché il supporto STP e QoS 802.1p.

Per contenere i consumi energetici, infine, questa serie di switch è stata dotata di tecnologia Green Ethernet 802.3az e funzionalità in grado di monitorare lo stato di ogni porta per ridurre i consumi energetici.

Serie BS-GS

Anch’essi disponibili nelle versioni a 8, 16 e 24 porte, tutte di tipo auto-sensing, i nuovi switch intelligenti della serie BS-GS offrono la massima semplicità d’installazione ed elevate prestazioni con una larghezza di banda totale fino a 16 Gbps sul modello a 8 porte (BS-GS2008), fino a 32 Gbps sul 16 porte (BS-GS2016) e fino a 48 Gbps sul modello a 24 porte (BS-GS2024).

Questa serie di switch condivide con i modelli della serie BS-GSP anche le modalità di gestione tramite interfaccia Web, le funzionalità di aggregazione trunk/port link, il DHCP snooping, il supporto STP, QoS 802.1p e le tecnologie per il risparmio energetico. I nuovi Web Smart Switch Buffalo delle serie BS-GSP e BS-GS sono garantiti a vita (previa registrazione dei prodotti entro 3 mesi dalla data di acquisto) e sono immediatamente disponibili con i seguenti prezzi al pubblico IVA esclusa:

Serie BS-GS Business switch Smart

BS-GS2008-EU Business switch L2 Giga Smart 8porte 94,59 euro

BS-GS2016-EU Business switch L2 Giga Smart 16porte 154,45 euro

BS-GS2024-EU Business switch L2 Giga Smart 24porte 202,35 euro

Serie BS-GSP Business switch Smart - PoE

BS-GS2008P-EU Business switch L2 Giga Smart PoE 8porte 214,32 euro

BS-GS2016P-EU Business switch L2 Giga Smart PoE 16porte 346,02 euro

BS-GS2024P-EU Business switch L2 Giga Smart PoE 24porte 417,86 euro