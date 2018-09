Equinix, Charles Meyers è il nuovo Presidente e CEO

Equinix annuncia la nomina di Charles Meyers quale nuovo President e Chief Executive Officer; il manager si unirà anche al CdA di Equinix.

Meyers succede a Peter Van Camp, che ha ricoperto l’incarico di CEO ad interim dal gennaio 2018, e vanta una carriera di 25 anni nel settore tecnologia.

Il manager è entrato in Equinix nel 2010 come Presidente, in America, guidando la più grande regione operativa della società in un periodo di crescita significativa e prestazioni operative elevate. Nel 2013 è stato nominato COO di Equinix e ha rafforzato l’unità globale dell’azienda, guidando i team Global Sales, Marketing, Operations e Customer Success. Nell'ultimo anno ha ricoperto il ruolo di Presidente di Strategia, Servizi e Innovazione (SSI), dove ha supervisionato l’organizzazione di prodotto e guidato i team di tecnologia, strategia e sviluppo aziendale.