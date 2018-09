Swisscom punta sull’efficienza e sceglie Red Hat Ansible Tower

Una maggiore efficienza e tempi di implementazione ridotti sono I vantaggi offerti da Red Hat Ansible Tower che permettono a Swisscom competitività e innovazione.

Red Hat ha annunciato che Swisscom, il più grande operatore di telecomunicazioni svizzero e tra le principali aziende IT del Paese, ha implementato Red Hat Ansible Tower come piattaforma aziendale di IT e network automation e da ora può focalizzarsi su progetti di sviluppo a maggior valore e ridurre i tempi di risposta rispetto alla disponibilità di risorse.

Per continuare a operare in un mercato particolarmente competitivo come quello delle infrastrutture di rete, Swisscom è alla costante ricerca di opportunità per ridurre i costi, operare in modo più efficiente ed accelerare i tempi di risposta. Nell’ambito di questa continua attività, l’azienda si è prefissa l’obiettivo di automatizzare la gestione dei suoi processi, sistemi e componenti IT.

Justin Nemmers, general manager Ansible, Red Hat

I fornitori di telecomunicazioni e di infrastruttura di rete operano in un mercato particolarmente competitivo, nel quale innovazione e speed to market rappresentano attori fondamentali per il successo. Swisscom ha ora l’opportunità di ridurre le risorse dedicate ad attività ripetitive, accelerare l’erogazione dei servizi e investire tempo su task maggiormente strategici.

Swisscom ha implementato Red Hat Ansible Tower per l’automazione e l’orchestrazione di ambienti differenti, con diverse configurazioni di rete. Una volta che l’implementazione sarà completata in produzione, cinque team di 80 utenti useranno Red Hat Ansible Tower per automatizzare la gestione di circa 15.000 componenti distinti, tra server, firewall, dispositivi di rete ed elementi storage. Ad esempio, il team responsabile dei servizi infrastrutturali TV di Swisscom fa uso di Red Hat Ansible Tower per automatizzare e orchestrare le stazioni radio e monitorare la loro piattaforma OpenStack.

Tra i principali vantaggi che Red Hat Ansible Tower garantisce a Swisscom vi sono:

-Accesso role-based; che consente ai dipendenti in un ampio spettro di ruoli di eseguire azioni e compiti specifici, invece di dover aspettare di ottenete manualmente i diritti di accesso;

-Collaborazione più efficace su progetti condivisi; i team possono combinare, centralizzare e condividere Playbook di Red Hat Ansible con i team applicativi e che seguono i database, migliorando la qualità e il livello di standardizzazione;

-Definizione di inventory specifiche per operare i playbook e dare accesso ad altri team o dipendenti, in modo che possano eseguire processi sui server senza dove richiedere accesso ai server locali. In questo modo, i team possono concentrarsi sui loro attività principali, con compiti che possono essere completati più velocemente e con maggiore precisione.

Bojan Nikolic, head of IT service delivery, Swisscom

Siamo particolarmente soddisfatti di come questo progetto stia procedendo, in particolare apprezziamo la possibilità di avere una soluzione di automazione centralizzata. Abbiamo scelto Red Hat Ansible Tower anche perché è facile da apprendere e utilizzare. Rispetto ad altri tool di gestione e configurazione, si possono ottenere progressi molto veloci. Con l’implementazione che abbiamo attualmente in essere, possiamo risparmiare molte ore-uomo, che possiamo poi investire su attività di maggiore valore.

Con Red Hat Ansible Tower, sulla base di stime eseguite internamente, Swisscom prevede di poter risparmiare in un anno circa 3.000 ore-uomo tra attività sistemistiche manuali e una migliore collaborazione grazie a playbook standard e incontri mensili di aggiornamento. Inoltre, Swisscom ha identificato nuovi casi di utilizzo per la piattaforma, e prevede di usare Red Hat Ansible Tower per gestire il suo sistema anti-abuso email, per automatizzare i firewall e orchestrare complesse implementazioni applicative. Swisscom ha in programma di utilizzate Red Hat Ansible Tower per automatizzare e orchestrare i suoi database Oracle Exadata.