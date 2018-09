ETRM, Lutech acquisisce l’italiana Sinergetica

Lutech Group irrobustisce la propria posizione sul mercato è conclude l’acquisizione di Sinergetica Srl, specializzata in soluzioni di Energy Trading e Risk Management.

Fin dalla sua nascita nel 2013, a Genova, Sinergetica si è specializzata nello sviluppo di soluzioni informatiche per il mercato dell’energia, diventando in pochi anni uno dei principali fornitori in Italia di soluzioni Energy Trading & Risk Management (ETRM) e qualificandosi quale partner di riferimento nel percorso di digitalizzazione degli operatori del mercato, inclusi alcuni leader di settore e gruppi multinazionali.



La forza di Sinergetica risiede nell'elevata competenza, sia tecnologica sia di processo, con cui viene progettato e realizzato lo sviluppo di soluzioni con approccio proattivo alle evoluzioni normative al fine di anticipare e risolvere i bisogni degli operatori del mercato; soluzioni che Sinergetica è in grado di fornire sia “on premises” sia cloud in modalità “full service”.

Le soluzioni di Sinergetica, sviluppate con la logica di suite di prodotti integrati ed interoperabili, spaziano dalla gestione delle misure, al supporto dei sistemi di fatturazione, all’approvvigionamento di dati da fonti eterogenee (meteo, quotazioni, misure ecc.), alla comunicazione programmatica verso i sistemi “core” del mercato dell’energia (nomine, bidding, dichiarazioni ecc.), alla raccolta dei dati di transparency, agli strumenti di supporto della strategia di trading e di gestione del portafoglio e dei relativi rischi.