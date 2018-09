Panasonic, un webinar illustra i plus di Face Server WV-ASF950

Panasonic ha organizzato un aggiornamento tecnico online riguardante segreti e i dettagli del nuovo Face Server WV-ASF950.

Tenuto da Volkhard Delfs, European Trainer & Sales Engineer in lingua inglese, il webinar si rivolgeva in particolare a professionisti e aziende per aggiornarsi su quella che viene considerate la tecnologia del momento, scoprendo dettagli e informazioni sull’utilizzo del nuovo Face Server con Deep Learning, appena sbarcato sul mercato.

Antonella Sciortino, Marketing Manager Procamera Solution Panasonic Business

Panasonic dimostra da sempre la sua attenzione alla formazione completa del canale, indispensabile per apprendere strumenti e competenze tecniche allo stato dell’arte. La tecnologia di riconoscimento facciale, ormai essenziale, evolve rapidamente al pari delle esigenze sempre più sofisticate del settore e chi ha la responsabilità della sicurezza di luoghi e cittadini non può prescindere oggi da un aggiornamento puntuale su questa evoluzione.

Il nuovo sistema server offre al settore un livello molto alto di precisione anche nei contesti più difficili, assicurando una riduzione notevole dei costi della videosorveglianza, senza però compromettere qualità delle immagini e semplicità di utilizzo dell’impianto.

Dotato di una notevole espandibilità, il sistema, definito recentemente dal NIST, tra l’altro, il migliore sul mercato per accuratezza, è stato sviluppato in collaborazione con la National University di Singapore, e fornisce una capacità di elaborazione delle immagini in tempo reale che può arrivare fino a 20 telecamere per server e può eseguire scansioni e analisi, ad alta velocità, per ben 30.000 volti registrati.

Durante l’aggiornamento online gli utenti hanno appreso tutto su come la tecnologia deep learning, integrata nel Face Server WV-ASF950, permette di utilizzare video live o ripresi dalle telecamere i-PRO WV-ASF950 associandoli in automatico a un database di volti registrati, per generare analisi approfondite e di valore aggiunto in molti contesti professionali.