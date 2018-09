OVH Italia apre nuovi uffici a Milano

OVH Italia inaugura gli uffici milanesi in via Carlo Imbonati 18, adiacenti alla stazione M3 Maciachini; l’azienda è ancora più vicina i propri clienti e alle loro necessità.

Il crescente successo e l’offerta sempre più ricca e innovativa di OVH, leader europeo di soluzioni e tecnologie cloud, hanno portato all’ampliamento e al rafforzamento della filiale italiana, rendendo necessario il trasferimento dell’azienda in una nuova sede, più ampia e funzionale.

Oltre al team di vendita, supporto tecnico, customer service e marketing, i nuovi uffici avranno lo scopo di promuovere il brand OVH, i suoi valori e la leadership nel mercato del cloud attraverso corsi di formazione, presentazioni di prodotti e programmi di sviluppo professionale.