Attiva Evolution e DJI Enterprise, valore si tocca con mano

Attiva Evolution potenzia i servizi offerti a supporto della filiera distributiva dedicando ampio spazio a DJ Enterprise e alla formazione mirata.

Le opportunità di crescita di questo mercato sono in rapida evoluzione e coinvolgo settori strategici dell’economia e della sicurezza quali l’agricoltura, l’industria, le infrastrutture come ponti, dighe, impianti eolici e solari.

L’appuntamento è giovedì 26 settembre, un momento per tutti coloro che hanno necessità ed interesse a comprendere sia dal punto di vista teorico che pratico come si opera con questi dispositivi all’avanguardia e come sono regolamentati sul nostro territorio. Il corso sarà suddiviso tra una sessione focalizzata sulla gamma dei prodotti e sui campi di applicazione e una dedicata alla prova pratica che prevede la scansione 3D dell’area di Attiva e, nello specifico, la verifica in diretta del funzionamento pannelli solari, tutto condotto da un Pilota Certificato ENAC.