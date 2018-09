MicroStrategy Symposium Series, il 3 ottobre a Milano

MicroStrategy annuncia una nuova tappa italiana delle “MicroStrategy Symposium Series”, che si terrà il 3 ottobre a Milano presso l’Hotel Nhow.

Dopo il successo del precedente appuntamento, tenutosi a Roma la scorsa primavera, il Symposium di MicroStrategy invita clienti, partner e possibili prospect a scoprire il grande valore dei Big Data e i vantaggi che possono garantire alle aziende.

Il keynote di Michael J. Saylor, fondatore, CEO e Chairman of the Board of Directors di MicroStrategy, darà inizio al convegno, che vedrà alternarsi sul palco esperti di MicroStrategy e numerosi professionisti della Business Intelligence per affrontare le tematiche più attuali relative a Analytics, Mobility e Security. Inoltre, diversi clienti condivideranno con la platea le proprie storie di successo a testimonianza dei benefici ottenuti. Il pomeriggio sarà invece dedicato a workshop e sessioni sull’innovazione e sul futuro, approfondendo i temi relativi ad Artificial inteligence, IoT, advanced analytics e in-line analytics.