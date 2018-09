Mobility, Daimler Trucks sceglie TomTom Bridge Hub

La piattaforma TomTom Bridge Hub è stata scelta da Daimler Trucks per integrare sui propri mezzi una soluzione di navigazione e monitoraggio del veicolo.

Ora, i clienti Daimler Truck che utilizzano il nuovo sistema di infotainment potranno beneficiare di informazioni per la navigazione e sul traffico completamente rinnovate, oltre ad aver l’opportunità di accedere a dati critici sulle condizioni del veicolo – il tutto mentre utilizzano le loro app Android preferite.

TomTom Bridge Hub offre tutta la potenza della piattaforma TomTom Bridge all’interno di un dispositivo di ridotte dimensioni che può essere completamente integrato nel veicolo.

TomTom Bridge è una piattaforma aperta, flessibile, sviluppata per integrare le tecnologie TomTom nei veicoli commerciali e per aiutarli a spostarsi in modo più efficiente. Inoltre, permette alle app business Android di connettersi con i servizi TomTom, offrendo tutte le soluzioni per la mobilità in un singolo dispositivo.