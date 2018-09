Cybertech Europe 2018, Eugene Kaspersky relatore d’eccellenza

Eugene Kaspersky, CEO e fondatore dell’azienda, sarà tra i relatori di Cybertech Europe 2018, evento europeo dedicato alle cybertecnologie e sicurezza.

L’appuntamento con la manifestazione è a Roma il 26 e 27 settembre 2018. Kaspersky Lab, sponsor della manifestazione, oltre agli interventi in programma mercoledì 26 settembre, mostra le opportunità tangibili per la sicurezza in un’area dedicata con demo live e postazioni per le soluzioni enterprise.

Nel mondo di oggi - digitale, iperconnesso e in continua evoluzione - tutti i dispositivi collegati alla rete possono diventare l’obiettivo di pericolosi attacchi informatici. Il panorama delle cyberminacce muta continuamente, seguendo i cambiamenti sociali, economici e tecnologici; gli attacchi si fanno sempre più sofisticati, sfruttando nuove risorse o codici già noti; le conseguenze, dal punto di vista pratico, finanziario e operativo, possono essere gravi e riguardare tutti, dal singolo utente alle imprese, fino alle grandi realtà produttive e finanziarie.

In questo orizzonte, sfaccettato e in continuo mutamento, per usare al meglio le potenzialità della rete e cogliere le opportunità offerte dai dispositivi tecnologici di ultima generazione, è importante informare persone e professionisti sullo stato della cybersecurity nel mondo, fare luce sui pericoli più diffusi o prossimi e sottolineare quelle che sono le strategie, le soluzioni e i comportamenti da adottare per mettere al sicuro dati, sistemi e vite digitali.

È proprio con questi obiettivi che Kaspersky Lab partecipa a Cybertech Europe 2018, il principale “palco del mondo virtuale” che ogni anno ospita conferenze, esposizioni e approfondimenti dedicati all’evoluzione del panorama cibernetico e alle strategie di cybersecurity che le aziende leader del settore metteranno in campo nei prossimi mesi per affrontare il complesso scenario delle cyberminacce.

L’appuntamento per la terza edizione è a Roma, il 26 e 27 settembre 2018, presso il Convention Center “La Nuvola”; l’azienda di sicurezza informatica, che quest’anno celebra il 10° anniversario della presenza in Italia, è tra gli sponsor della manifestazione.

Eugene Kaspersky, CEO e fondatore dell’azienda di sicurezza informatica nota a livello globale, è tra gli ospiti più attesi; partecipa, infatti, in qualità di relatore alla sessione plenaria della giornata di apertura, il 26 settembre alle ore 11.00, con un intervento dal titolo “Cybersecurity: the next frontier”. Obiettivo dell’intervento è fornire un quadro complessivo, accurato e realistico, del panorama di minacce informatiche che il mondo si trova ad affrontare ogni giorno. Nonostante il quadro preoccupante che ci si prospetta, la sua visione, che resta positiva, ottimista e priva di limiti concettuali o geografici, sarà al centro della discussione e punterà sull’importanza di valori quali la conoscenza e la prevenzione, armi di difesa fondamentali per anticipare le mosse dei criminali informatici e contenere, o evitare, le conseguenze dei cyberattacchi, anche di quelli più significativi.

Kaspersky Lab sarà protagonista anche con un altro intervento previsto sempre mercoledì 26 settembre. A partire dalle ore 15.45, all’interno di un panel dedicato interamente al mondo Fintech, Giampaolo Dedola - Security Researcher, Global Research and Analysis Team di Kaspersky Lab - approfondirà il tema degli attacchi mirati e delle APT (Advanced Persistent Threat) proprio in ambito finance.