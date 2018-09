Realizzare reti Wi-Fi veloci e sicure grazie a WatchGuard

Trusted Wireless Environment Framework permette alle aziende e ai fornitori di soluzioni di poter creare servizi Wi-Fi con ottime presazioni ed elevata sicurezza. Lanciato da WatchGuard Technologies, Trusted Wireless Environment Framework è in grado di realizzare servizi Wi-Fi dalla gestione scalabile e capacità di sicurezza complete e verificate.

Ryan Orsi, director of product management di WatchGuard Technologies

Le reti Wi-Fi sono sempre state sfruttate dai criminali informatici che cercano di rubare informazioni preziose, principalmente perché i fornitori e le aziende hanno commesso l'errore di considerare le funzionalità di sicurezza Wi-Fi come un vantaggio aggiuntivo, piuttosto che una caratteristica primaria. Stiamo assistendo a un’esigenza estesa in tutto il settore di rivalutare sostanzialmente ciò che ci aspettiamo dai prodotti Wi-Fi, quindi raccomandiamo che aziende di ogni dimensione - e persino i fornitori concorrenti - esaminino il nostro framework per ciò che serve per costruire e gestire un ambiente wireless affidabile. I prodotti Wi-Fi sicuri basati su cloud di WatchGuard sono davvero unici in quanto offrono prestazioni leader del settore e una protezione senza rivali contro ogni categoria nota di minacce alla sicurezza Wi-Fi, tutto fornito in un pacchetto facilmente gestibile e altamente scalabile.

Trusted Wireless Environments

Il framework Trusted Wireless Environment di WatchGuard aiuta le organizzazioni a sviluppare reti Wi-Fi complete, veloci, facili da gestire e, soprattutto, sicure. Oggi le organizzazioni si trovano ad affrontare la responsabilità di creare ambienti wireless affidabili che proteggano i loro dipendenti, i loro clienti e le loro proprietà intellettuali dagli hacker che possono facilmente sfruttare la sicurezza debole o inesistente delle reti Wi-Fi tradizionali.

I tre pilastri fondamentali di un ambiente wireless affidabile includono:

-Prestazioni leader di mercato: le aziende non dovrebbero mai essere costrette a compromettere la sicurezza a favore del raggiungimento del livello di prestazioni Wi-Fi necessario per supportare le connessioni degli utenti e la densità dei client all'interno dei loro ambienti wireless.

-Gestione scalabile: con facilità di impostazione e gestione, le aziende dovrebbero essere in grado di controllare l'intera rete wireless, indipendentemente dalle dimensioni o dalla complessità, da un'unica interfaccia ed eseguire processi chiave per salvaguardare l'ambiente e i suoi utenti.

-Sicurezza totale verificata: molti fornitori operano con una certa dose di ambiguità quando si tratta di pubblicizzare le funzionalità di sicurezza delle loro soluzioni Wi-Fi.

Valutare le funzionalità di sicurezza delle migliori soluzioni Wi-Fi

Secondo una nuova ricerca di Miercom, la soluzione Wi-Fi sicura gestita tramite cloud di WatchGuard è l'unico prodotto sul mercato in grado di rilevare e prevenire automaticamente ogni tipo di minaccia alla sicurezza Wi-Fi.

Robert Smithers, CEO di Miercom

In seguito alla nostra valutazione approfondita della sicurezza di prodotti wireless concorrenti, Miercom è lieta di premiare la soluzione Wi-Fi AP420 gestita da cloud di WatchGuard con l'accreditamento Miercom Certified Secure per prestazioni di gran lunga superiori nel rilevamento e nella prevenzione delle principali minacce alla sicurezza wireless odierne. Le comparazioni sulle prestazioni che vediamo tipicamente per le soluzioni Wi-Fi mancano di criteri di sicurezza chiave che potrebbero aiutare i clienti a prendere decisioni di acquisto più consapevoli, quindi crediamo che i risultati di questo test mai realizzato in precedenza esprimano un bisogno critico all'interno del settore per rivedere i tradizionali prodotti Wi-Fi dal punto di vista della sicurezza.

I risultati provengono da una nuova valutazione indipendente sulla sicurezza che ha esaminato quattro prodotti Wi-Fi per la loro capacità di prevenire efficacemente le sei principali minacce alla sicurezza Wi-Fi: access point non autorizzati, client non autorizzati, AP adiacenti, reti ad-hoc, AP evil twin (quelli con SSID falsificati) e AP non correttamente configurati.

La valutazione indipendente di Miercom ha dimostrato che WatchGuard è stato l'unico fornitore Wi-Fi in grado di rilevare e impedire automaticamente tutte e sei le categorie di attacco wireless in pochi secondi, pur mantenendo le prestazioni.