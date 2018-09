Kyocera TASKalfa 9002i vince il BLI Summer Pick Award

Kyocera rende noto che il laboratorio Keypoint Intelligence - Buyers Lab (BLI) ha nominato l’azienda quale marchio più affidabile per i sistemi MFP a colori.

Il premio è stato istituito nell’anno in corso, 2018, con una validità di tre anni, ed è pensato per riconoscere l'eccellenza nell'ambito della progettazione, dello sviluppo e della produzione dei dispositivi multifunzione. Una rigorosa procedura di test eseguita presso il laboratorio di BLI, analizza i fattori chiave come le interruzioni del prodotto e decreta il vincitore.

Nel caso di Kyocera, uno dei principali fornitori al mondo di soluzioni documentali, i prodotti hanno superato tutti i test a pieni voti, con un punteggio di 10 su 10 per qualità del colore, velocità di stampa e costi contenuti. I risultati evidenziano l'affidabilità dei prodotti in diversi ambiti, e garantiscono che i prodotti di tutta la gamma sono in grado di resistere alla prova del tempo e produrre risultati di alta qualità.

George Mikolay, Associate Director di Keypoint Intelligence - Buyers Lab

Tutti i sistemi a colori Kyocera hanno dimostrato un'eccellente affidabilità; ogni dispositivo ha ottenuto un punteggio di 10 su 10. Con un basso tasso di inceppamento e nessuna richiesta di intervento di manutenzione, i sistemi a colori Kyocera sono progettati per mantenere gli utenti produttivi.

…Kyocera TASKalfa 9002i è un sistema di livello superiore del quale beneficeranno sicuramente le aziende di medie e grandi dimensioni. Affidabilità eccezionale e alta qualità, insieme a funzionalità robuste e semplice integrazione con soluzioni differenti che ne aumentano la produttività e la sicurezza, riducendo i costi, grazie alla piattaforma HyPAS, si traducono in un valore eccezionale. Marcel Ebbenhorst, Senior Manager of Hardware Product Marketing di Kyocera Document Solutions Europe

Il premio dimostra il nostro ruolo di veri leader nel settore dei sistemi multifunzioni a colori. Riconosce il nostro impegno e la nostra dedizione nell’offrire ai nostri partner e clienti i migliori prodotti del mercato.

Keypoint Intelligence - Buyers Lab ha anche riconosciuto la TASKalfa 9002i come uno straordinario sistema multifunzione a colori da 90 ppm, premiandola con il “Summer Pick Award” per la stampa di alta qualità fino a 90 fogli al minuto.

Presentato nel maggio del 2018, il nuovo modello completa la gamma di multifunzione A3 Kyocera per la stampa di grandi volumi. La TASKalfa 9002i è molto apprezzata nel settore dell'istruzione, nella Pubblica Amministrazione, nei reparti di reprografia di grandi aziende e in altre aree in cui affidabilità, velocità e costi contenuti sono di importanza fondamentale.