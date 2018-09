Accordo Trend Micro e Moxa per garantire sicurezza all’IIoT

La nuova partnership aziendale permetterà di elaborare, sviluppare e proporre le soluzioni ottimali per proteggere gli ecosistemi industriali da intrusioni esterne. Trend Micro ha stretto un accordo con Moxa Inc. come parte del suo Technology Alliance Partner Program e con l’obiettivo di sviluppare le migliori soluzioni per la protezione degli ambienti Industrial Internet of Things (IIoT).

Eva Chen, chief executive officer for Trend Micro

Siamo entusiasti di siglare questo Technology Partnership Agreement con Moxa. Le tecnologie IT e OT continuano a convergere e le organizzazioni hanno bisogno di supporto per mettere al sicuro le infrastrutture. Fare squadra con un importante industry leader come Moxa è una parte importante della nostra strategia.

Si stima che la diffusione di progetti IIoT nel settore manifatturiero, trasporti e oil&gas, abbia raggiunto l’86%. L’interesse sempre più crescente nell’IIoT determina anche un rapido sviluppo del mercato che ruota intorno alle smart city, che si prevede arriverà a quota $2.5 trilioni entro il 2025.

Andy Cheng, president, strategic business Unit, for Moxa

Siamo molto soddisfatti di questa partnership con Trend Micro. Questa collaborazione ci permette di aiutare i nostri clienti a superare le sfide della convergenza tra IT e OT e di soddisfare le esigenze delle applicazioni IIoT.

In questo contesto, crescono anche le minacce cyber che mettono a rischio il successo delle applicazioni IIoT. Reti e dispositivi non sicuri possono essere sfruttati per sabotare le infrastrutture industriali e veicolare ransomware, o per impossessarsi di dati sensibili. Inoltre, molte aziende sono in difficoltà nel mettere al sicuro i dispositivi IIoT, perché questi device si trovano a metà strada tra l’IT e l’OT, e non è chiaro chi sia responsabile per la loro sicurezza.

L’offerta iniziale si concentrerà sulla protezione degli endpoint e dei firewall per le reti OT, per fornire la security necessaria per l’edge connectivity, la gestione dei dispositivi e la longevità delle applicazioni IIoT, oltre a una security embedded, per offrire maggior valore agli operatori di tutto il mondo.

Trend Micro sta lavorando su diversi fronti, per mettere al sicuro l’intero ecosistema IIoT: dai data center ai dispositivi, dall’intelligence sulle nuove vulnerabilità alla collaborazione con gli ISP sulla Virtual Network Function-based security, oltre a progettare innovative soluzioni con sviluppatori e produttori.