Con Panda Patch Management le aziende sono meno vulnerabili

Panda Security propone la sua nuova soluzione in grado di ridurre la complessità della gestione delle vulnerabilità e degli aggiornamenti sui sistemi operativi. Al giorno d’oggi la maggior parte degli attacchi ed exploit sfrutta vulnerabilità già note in vecchi sistemi, che hanno aggiornamenti disponibili settimane o mesi prima della violazione. Inoltre, secondo uno studio di Gartner, si prevede che entro il 2020 il 99% delle vulnerabilità che causano incidenti di sicurezza sarà noto prima che si verifichi un attacco e ciò significa che un aggiornamento tempestivo sarà sufficiente a impedire che ciò accada.

Iratxe Vázquez, Product Marketing Manager di Panda Security

Con Panda Patch Management stiamo andando oltre alla massimizzazione della prevenzione e del rilevamento automatico, come abbiamo fatto per anni con Panda Adaptive Defense 360 e le sue tecnologie di machine learning, in continua evoluzione e basate sul cloud. Le organizzazioni necessitano di strumenti di gestione integrati e semplici da usare, che permettano di ridurre la superficie di attacco aperta e rispondere immediatamente agli incidenti di sicurezza, correggendo tutti i dispositivi vulnerabili con un solo clic, da una singola piattaforma di sicurezza e gestione.

Il rischio di violazione tramite sfruttamento di vulnerabilità, oltre alla possibilità che questa sia l’accesso di un indesiderato attacco zero-day, è aggravato dalla difficoltà di mantenere i sistemi aggiornati. I punti di debolezza principali sono la trasformazione digitale, l’aumento della complessità e dei numeri di endpoint, sistemi e app vulnerabili, il decentramento delle organizzazioni e la loro gestione su strumenti non collegati a sistemi di sicurezza.

Se le vulnerabilità rilevate sugli endpoint sono sconosciute, come ci si può difendere adeguatamente? Considerando le necessità dei clienti e rispondendo ai trend generali di mercato, Panda Security presenta Panda Patch Management, la soluzione – compatibile con tutte le altre sulla piattaforma di gestione Aether - per gestire le vulnerabilità con i relativi aggiornamenti e patch, sia per sistemi che per centinaia di applicazioni. Panda Patch Management, inoltre, rappresenta un ulteriore elemento fondamentale nell’architettura di sicurezza avanzata e flessibile di Panda Adaptive Defense 360. Infatti, non solo rinforza la capacità di prevenzione chiave, contribuendo a ridurre drasticamente la superficie di attacco agli endpoint, ma facilita una risposta rapida, isolando i dispositivi compromessi e apportando aggiornamenti in tempo reale con un solo clic dalla piattaforma Aesther.

I vantaggi di Patch Management:

-Scopre, programma, installa e monitora: fornisce visibilità sullo stato degli endpoint in tempo reale, in termini di vulnerabilità, patch o aggiornamenti in sospeso e software non più supportati (EoL).

-Verifica, monitora e stabilisce le priorità per gli aggiornamenti su sistemi operativi e applicazioni. Aggiornato in tempo reale, offre una visibilità aggregata dello stato delle patch e degli aggiornamenti in sospeso per sistemi e centinaia di app di terze parti.

-Previene gli incidenti, riducendo sistematicamente la superficie di attacco creata dalle vulnerabilità del software. La gestione di patch e aggiornamenti avviene con strumenti di gestione in tempo reale di facile utilizzo, che permettono alle aziende di superare gli attacchi di vulnerabilità.

-Contiene e mitiga gli attacchi, correggendo immediatamente uno o più endpoint: la piattaforma collega minacce rilevate ed exploit a vulnerabilità sconosciute. Il tempo di risposta è ridotto al minimo e ciò permette di contenere e correggere immediatamente gli attacchi con il rilascio veloce di patch dalla piattaforma web.

-Riduce i costi operativi: implementazioni o aggiornamenti non sono necessari in quanto la componente è già presente sugli endpoint. Nessuno sforzo richiesto, in quanto gli aggiornamenti sono rilasciati in remoto dalla piattaforma web e la soluzione fornisce visibilità immediata di vulnerabilità, aggiornamenti e app EoL.

-Aiuta a rispettare il principio di responsabilità: molte normative, come GDPR, HIPAA e PCI, impongono alle organizzazioni di adottare misure appropriate per garantire la protezione dei dati sensibili sotto il loro controllo. Panda Patch Management aiuta a rispettare questo obbligo.