Con Agile4Pi gli endpoint diventano veri e propri Thin Client

Il software di Praim, Agile4Pi è in grado di trasformare gli endpoint Raspeberry Pi in Thin Client ottimizzati per l’accesso alle infrastrutture Citrix HDX Management. La soluzione software di Praim, con Raspberry Pi 3 e Pi 3 B+, consente un’esperienza Full HD con video rendering client-side. Grazie all’integrazione completa di Citrix Receiver, garantisce la totale compatibilità con i sistemi Citrix Virtual Apps and Desktop (precedentemente XenApp e XenDesktop), offrendo una postazione di lavoro dalle grandi prestazioni. Agile4Pi è compatibile con Citrix Secure Browser Standard Service.

Michele Gasparoli, Channel Marketing Manager di Praim

Agile4Pi permette di creare chioschi browser in pochi secondi, con 5 click si crea un chiosco browser full screen personalizzato dalla postazione informativa al digital signage, con Agile4Pi si crea e si controlla il chiosco in maniera semplice ed automatica. Abbiamo inserito questa funzione per garantire la sicurezza di ogni dispositivo ed impedire l’avvio di qualsiasi altra applicazione.

Oltre a mantenere contenuto l’investimento sugli endpoint, Agile4Pi ne facilita controllo e gestione. Connettendo il Raspberry alla console di gestione ThinMan, le attività per monitorare, configurare, distribuire software ed automatizzare numerose operazioni, risulteranno più rapide e semplici. ThinMan permette di effettuare una sessione di assistenza remota con un click.

I dispositivi Raspberry, quindi, possono essere gestiti in maniera completa e a livello enterprise da una console di gestione unica.

I vantaggi sono visibili e usufruibili anche dall’utente: Agile4Pi presenta un’interfaccia smart e controllata per l’accesso alle applicazioni Citrix. A sua discrezione, la possibilità di personalizzare risoluzioni video e configurazioni di lingua, mouse e tastiera, mentre le modifiche alle configurazioni sono abilitate solo per l’amministratore.