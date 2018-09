Eaton 91PS e 9SX, UPS resilienti per le imprese

Eaton presenta la nuova gamma di UPS 91PS, capaci di coniugare efficienza e costi, oltre agli UPS 9SX, evoluzione della serie 9130 per la gamma di bassa potenza.

Il nuovo UPS monofase di Eaton 91PS ha una potenza nominale compresa tra 8 a 30 kW, mentre il 93PS trifase è disponibile con una potenza compresa tra 8 a 40 kW. I prodotti Eaton 91PS e 93PS sono gli UPS più avanzati delle loro gamme e garantiscono elevata disponibilità e costi di proprietà inferiori per sale server, piccoli data center e applicazioni IT critiche, come ad esempio nel settore sanitario, delle telecomunicazioni, nel settore marittimo ed industriale.

I modelli Eaton 91PS e 93PS offrono il costo totale di proprietà più basso nel settore degli UPS. Entrambe le gamme di prodotti sono realizzate con tecnologie all'avanguardia per ottenere livelli di efficienza superiori al 96% in modalità di doppia conversione, in grado di generare un risparmio di oltre 1000 euro all'anno rispetto a un modello parietico da 30 kW ma con un'efficienza del 94%. Con un fattore di potenza unitario (p.f. 1), i modelli 91PS e 93PS forniscono il 25% in più di potenza attiva rispetto agli UPS equivalenti, migliorandone l'efficienza energetica.

Inoltre, le gamme utilizzano due delle tecnologie chiave di Eaton per raggiungere efficienze ancora più elevate: l’Energy Saver System (ESS) permette agli UPS Eaton 91PS e 93PS di raggiungere un grado di efficienza pari al 99% con risparmi a livello annuale fino al doppio. ESS è il sistema per il risparmio dell’energia più avanzato, affidabile e collaudato disponibile sul mercato, con alle spalle molti anni di impiego e un’ampia base di installato. Confrontandolo anche con un grado di efficienza in doppia conversione estremamente elevato, la modalità ESS permette di ridurre ulteriormente le perdite del 74% applicate a un carico tipico, mentre il Variable Module Management System (VMMS) di Eaton aiuta a raggiungere un grado di efficienza elevato anche con un carico basso, una caratteristica tipica dei sistemi UPS modulari ridondanti.

A questi modelli, Eaton affianca gli UPS 9SX per la gamma di bassa potenza, capaci di offrire alta disponibilità, flessibilità e protezione avanzata per le infrastrutture IT e data center di piccole dimensioni, oltre che per dispositivi di rete, lo storage, le applicazioni industriali, mediche e telecomunicazioni. I nuovi UPS ampliano l’attuale portfolio 9SX da 5 - 11 kVA con modelli dotati di una più ampia gamma di potenza compresa tra 700 VA e 6 kVA disponibili in formato sia tower che rack. La nuova gamma è disponibile da settembre 2018.

La serie Eaton 9SX è l’evoluzione della gamma di UPS 9130 leader sul mercato dal 2008 e di cui è riconosciuto il suo ottimo rapporto prestazioni e prezzo.

La gamma 9SX è dotata delle tecnologie Eaton leader sul mercato per garantire di fornire ai clienti il miglior rapporto in termini di prezzo e prestazioni. Il 9SX ha un fattore di potenza di 0,9, in grado di fornire quindi maggiore potenza attiva (watt) per assicurare una maggiore protezione dei carichi. È stato inoltre progettato per essere ancora più affidabile, grazie ad una topologia robusta attraverso l’utilizzo della tecnologia a doppia conversione per monitorare costantemente le condizioni dell’energia (tensione e frequenza) e poter passare istantaneamente su bypass in caso di sovraccarico o guasto dell’UPS.

Utilizzando il software per la virtualizzazione Intelligent Power Manager, il monitoraggio e la gestione di 9SX possono essere gestiti su piattaforme per la gestione della virtualizzazione quali VMware, vCenter e Microsoft HyperV. Questo permette ai professionisti IT di configurare con facilità automazioni basate su policy per gli eventi energetici, quali piani di ripristino automatici, arresti controllati, distacco del carico e integrazione dell’orchestrazione cloud.