Lexmark: una nuova serie di stampanti multifunzione a colori

Le stampanti A4 a colori serie CS421dn, CS521dn, CS622de, CX421adn, CX522ade, CX622ade e CX625, sono affidabili, sicure, intuitive e forniscono stampe di qualità.

Allen Waugerman, senior vice president e chief technology officer di Lexmark

Lexmark è lieta di annunciare questa nuova gamma di dispositivi a coloi. I nuovi modelli sono pensati per essere affidabili, produttivi e durevoli. I dipartimenti IT potranno apprezzarne la longevità e la praticità, mentre gli utenti noteranno l'elevata qualità del colore, le prestazioni all'avanguardia e le funzionalità intuitive.

Arriva da Lexmark una nuova generazione di stampanti e dispositivi multifunzione A4 a colori che combina l’alta qualità di stampa con la produttività e molto altro ancora per gli utenti business.

I nuovi dispositivi A4 a colori - serie CS421dn, CS521dn, CS622de, CX421adn, CX522ade, CX622ade e CX625 - sono stati potenziati nelle funzionalità chiave per ridurre il costo totale di proprietà:

-Semplicità di utilizzo: e-Task, la moderna interfaccia utente stile tablet di Lexmark, garantisce una maggiore semplicità e facilità d'uso sull’intera gamma. I flussi di lavoro sono completamente personalizzabili e possono essere adattati alle esigenze degli utenti. Funzionalità di accessibilità quali la guida vocale, una presa per cuffie e la tastiera rendono i dispositivi semplici da usare per chiunque.

-Prestazioni: Potenti processori multi-core e livelli di memoria più elevati offrono un’intelligence tale per cui questi dispositivi sono realmente “a prova di futuro”, grazie a costanti aggiornamenti firmware nel tempo. I dispositivi assicurano un miglioramento del 25% della velocità di stampa, con il 64% di tempo in meno necessario per la prima pagina, nonché un aumento della velocità di scansione fronte-retro da 15 immagini al minuto a 94.

-Stampa di qualità: La funzionalità Lexmark Colour Replacement consente di stampare con precisione i loghi aziendali o qualsiasi colore necessario nei documenti più riservati, il tutto con una maggiore resa dei prodotti di consumo.

-Mobilità: Questi nuovi dispositivi offrono diverse opzioni di stampa mobile, consentendo ai dipendenti di completare task tramite device mobile autorizzati con l’app gratuita Lexmark Mobile Print. La stampa è anche possibile con AirPrint, Google Cloud Print, Mopria o Windows Mobile.

-Sicurezza: Le apprezzate funzionalità di sicurezza a 360° di Lexmark aiutano a proteggere documenti, dispositivi e reti da accessi non autorizzati e sono integrate in ogni prodotto della serie. La protezione completa e aggiornabile su tutta la gamma consente di controllare gli accessi, proteggere i dati del disco rigido e i sistemi operativi, nonché di prevenire gli attacchi alla rete.

-Sostenibilità: Come ci si aspetta da un brand come Lexmark, questi dispositivi soddisfano i più severi requisiti ambientali globali.