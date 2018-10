Palo Alto, la sicurezza dei dati nel public cloud

Secondo una ricerca recente sono molti, sbagliando, a credere che sia il cloud service provider il responsabile principale della sicurezza dei dati aziendali.

Sembrano esserci contraddizioni e interpretazioni molto diverse circa le responsabilità relative alla sicurezza cyber nel public cloud. Secondo un recente studio commissionato da Palo Alto Networks quasi un terzo degli intervistati ritiene erroneamente che sia il cloud service provider il responsabile principale della sicurezza dei dati della sua azienda che risiedono in un’infrastruttura public cloud. Tuttavia, se il modello di responsabilità condivisa impone ai service provider di rispondere in merito all’infrastruttura cloud, le imprese restano del tutto responsabili dei loro dati e applicazioni.

La ricerca è stata condotta da Vanson Bourne per Palo Alto Networks. Sono state condotte interviste con 500 decisori IT con responsabilità sulla cybersecurity, distribuiti su Regno Unito, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Svezia, Emirati Arabi e Arabia Saudita.

Greg Day, VP e CSO, EMEA, Palo Alto Networks

Il sondaggio evidenzia una chiara anomalia: i professionisti della sicurezza si fidano dei cloud service provider, ma non sono certi circa le loro responsabilità in termini di protezione di dati e applicazioni. I team non possono assumere che il livello di sicurezza offerto dai public cloud vendor fornisca una protezione coerente e olistica. Oggi vediamo che solo un professionista su dieci ritiene di avere le capacità per mantenere policy di sicurezza coerenti nell’intero ambiente IT, anche dove ci sono diversi cloud; una situazione che deve migliorare in modo significativo.