Fortinet espande e completa la protezione su Microsoft Azure

Le ultime soluzioni applicate a Fortinet Security Fabric lo rendono ora uno dei portfolio di soluzioni di sicurezza integrate per Microsoft Azure più completi. Fortinet infatti offre un ampio portfolio di soluzioni di sicurezza su Azure, tra cui FortiGate Next-Generation Firewall, FortiWeb, FortiMail, FortiManager e FortiAnalyzer. A espansione di questo portfolio, Fortinet ora offre FortiSandbox per Azure e supporta FortiCASB per IaaS Azure e le soluzioni SaaS di Microsoft Office 365.

Fortinet ha inoltre aggiunto al firewall FortiGate Next-Generation Firewall potenti funzionalità di auto-scaling, e ha esteso la sua soluzione Office 365 Security ad Azure. Fortinet è uno dei pochi fornitori di soluzioni di sicurezza ad offrire la combinazione di soluzioni multi-livello NGFW, WAF, sicurezza e-mail, sandbox e CASB su Azure, fornendo uno degli approcci più completi alla sicurezza multi-cloud per le implementazioni aziendali oggi disponibili.

Nel migrare i loro carichi di lavoro verso una o più infrastrutture cloud pubbliche, le organizzazioni stanno inoltre espandendo la propria superficie di attacco digitale. La protezione delle reti estese di oggi richiede soluzioni di sicurezza estensibili su più ambienti, senza introdurre complessità aggiuntiva. Allo stesso tempo, l'elasticità del cloud che consente alle organizzazioni di adattarsi al variare dei volumi di traffico e dei flussi di lavoro rende inoltre necessario implementare soluzioni di sicurezza in grado di scalare in sincronia con l'infrastruttura cloud.

John Maddison, SVP of products and solutions di Fortinet

L'espansione delle infrastrutture di rete e dei flussi di lavoro sul cloud richiede controlli di sicurezza, attuazione delle policy e visibilità che possono estendersi su reti locali tradizionali e ambienti cloud ibridi. Fortinet offre ai clienti Microsoft Azure un accesso diretto a Fortinet Security Fabric, offrendo ai security architect la flessibilità di cui hanno bisogno per implementare controlli di sicurezza coerenti dove e quando necessari.

L'estensione di FortiCASB per Azure offre visibilità, conformità, sicurezza dei dati e protezione dalle minacce per i suoi servizi IaaS. FortiCASB fornisce visibilità approfondita su risorse, utenti, comportamenti e dati archiviati nel cloud, mentre i controlli avanzati estendono le policy di sicurezza dal perimetro di rete alle risorse IaaS e alle applicazioni SaaS di Azure.

FortiSandbox per Azure offre una potente combinazione di rilevamento avanzato, mitigazione automatizzata, analisi interattiva e implementazione flessibile per identificare e bloccare attacchi mirati noti e sconosciuti. FortiMail, FortiCASB e FortiSandbox insieme offrono alle organizzazioni aziendali una soluzione robusta per proteggere le loro applicazioni SaaS di Office 365 senza richiedere che il traffico lasci l'infrastruttura cloud di Microsoft, garantendo una migliore conformità ai requisiti normativi tramite una maggiore sicurezza.

L'aggiunta di queste soluzioni rende Fortinet Security Fabric un portfolio tra i più completi di soluzioni di sicurezza integrate disponibili per Azure. È una delle suite di sicurezza uniche ad offrire la combinazione di soluzioni multi-layer NGFW, WAF, sicurezza della posta elettronica, sandbox e CASB su Azure, fornendo allo stesso tempo uno degli approcci più completi alla sicurezza multi-cloud per le filiali aziendali distribuite. Implementando Fortinet Security Fabric su Azure, i clienti possono ottenere una soluzione di sicurezza completamente integrata che si estende in modo trasparente su più ambienti cloud locali e ibridi.

Rafforzando ulteriormente la partnership per l’integrazione, Azure è inoltre membro del Fortinet Fabric-Ready Partner Program, categoria premium dell’alleanza tecnologica di Fortinet e una parte vitale del Fortinet Security Fabric. Questo programma consente a Fortinet e ai prodotti dei partner di integrare al meglio le rispettive soluzioni al fine di fornire una sicurezza end-to-end più coerente ed efficace.