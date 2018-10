Mediacom edgeBook S130E, economico compagno per la mobilità

Il nuovo Mediacom edgeBook S130E oltre all’ergonomia e a un display QHD, offre all’utente una grande versatilità e buone prestazioni a un prezzo competitivo. Dopo il successo dei modelli della serie FlexBook, Mediacom, propone il nuovo edgeBook S130E, un tablet compatto e leggero 2 in 1 in grado di soddisfare le esigenze anche dei professionisti più esigenti.

Basato su Microsoft Windows 10 Pro 64bit, processore Intel Celeron N4000 ed equipaggiato con un display da 13,3” IPS con risoluzione di 2.560x1.440 punti (QHD), in grado di offrire immagini straordinariamente dettagliate e nitide, il nuovo edgeBook S130E ha tutte le carte in regola per lanciare la sfida a soluzioni ben più costose. Decisamente silenzioso, in virtù dell’efficiente sistema di raffreddamento fanless, questo nuovo 2 in 1 di Mediacom è in grado di assicurare anche una lunga autonomia di lavoro, grazie alla presenza di una generosa batteria ai polimeri di litio da 11.000 mAh.

Ampie possibilità sono garantite anche sul fronte della connettività, dal momento che edgeBook S130E mette a disposizione Wi-Fi dual band, Bluetooth 4.0, USB Type-C 3.0 e un’uscita audio, cui si aggiungono un microfono e uno speaker integrati e una Webcam da 2.0 Mpixel con cui effettuare videoconferenze.

Compatto e sottile, questo flessibile 2 in 1 firmato Mediacom consente di lavorare in modalità notebook, sfruttando un comodo sostegno posteriore, o in modalità tablet, consentendo di viaggiare più leggeri. Il peso, già decisamente contenuto, di Kg 1,435 Kg di edgeBook S130E, infatti, si riduce ad appena 1,047 Kg, se si decide di non portare con sé la tastiera retroilluminata removibile.

Sul fronte hardware, oltre al performante processore Intel Celeron N4000, il nuovo edgeBook S130E fa affidamento su 4 GB di memoria RAM e su una veloce unità SSD da 128 GB che, in caso di necessità, può essere coadiuvata da una microSD fino a 128 GB su cui archiviare ulteriori documenti.

Anche per il suo ultimo nato, infine, Mediacom ha previsto la possibilità di accesso gratuito per sei mesi al catalogo di video on demand di Infinity, la piattaforma Mediaset che mette a disposizione oltre 6.000 titoli tra film, serie tv e cartoni animati.