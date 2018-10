A10 Networks propone più sicurezza e riduzione dei costi

L’aggiornamento della versione A10 Harmony Controller è in grado di migliorare la sicurezza e di ridurre i costi TCO tramite l’applicazione di Harmony App modulare.

A10 Networks ha annunciato un importante aggiornamento alla piattaforma di analisi e gestione multi-cloud, ovvero l’A10 Harmony Controller. L'aggiornamento incrementa sensibilmente le funzionalità avanzate di security e di intelligence assicurate da A10, tramite le nuove App Harmony modulari, che supportano le soluzioni di sicurezza A10, quali Thunder SSLi (SSL Insight), Thunder CFW (Convergent Firewall) e Thunder CGN (Carrier-Grade Networking).

Le aziende che si stanno confrontando con la trasformazione digitale sono in continuo aumento, per tale ragione è di fondamentale importanza disporre di un'infrastruttura applicativa altamente fruibile e sicura. A10 Harmony Controller 4.1 incrementa ulteriormente le proprie capacità di analisi e controllo per aiutare le aziende a tenere il passo con la crescita delle applicazioni e con l'escalation delle minacce informatiche. A10 Harmony Controller offre visibilità e fornisce informazioni esclusive in tempo reale sul traffico delle singole applicazioni/utenti, riducendo I tempi di trouble shooting ed incrementando la sicurezza dell’intera infrastruttura applicativa.

Kamal Anand, Vice President Cloud di A10 Networks

Oggi, con applicazioni implementate su una varietà ampia di infrastrutture cloud e on-premise, i team di app e sicurezza sono messi a dura prova per garantire che la sicurezza e la disponibilità non siano compromesse. A10 Harmony Controller 4.1 consente l’utilizzo di un singolo pannello di controllo per garantire servizi sicuri alle app, contribuendo ad alleviare sensibilmente lo stress ed il carico che grava sui team IT.

Con l’aggiornamento 4.1, la soluzione Harmony Controller diventa più efficace grazie all'introduzione di un framework per l'esecuzione di app collegabili che possono essere installate, su richiesta, sulla piattaforma A10 Harmony. Tali app possono fornire informazioni dettagliate, avvisi e configurazioni centralizzate dei servizi, dei dati e dei sistemi.

Il set di base di app dell’infrastruttura A10 prevede:

-SSLi App per il traffico crittografato, l’uso degli utenti, e le informazioni chiave all’interno della soluzione Thunder SSLi. L’App SSLi introduce inoltre una gestione centralizzata avanzata e workflows semplificati per la distribuzione e le operazioni di Thunder SSLi.

-GiFW App per applicazioni, policy e performance insieme alla soluzione Thunder CFW’s GiFW (Gi Firewall).

-CGN App per servizi di network visibility insieme alla soluzione Thunder CGN’s CGNAT (Carrier Grade Nat).

La natura modulare ed estendibile delle Harmony Apps consentirà l’integrazione di funzionalità di terze parti per rendere il sistema più rispondente ed adeguato alle esigenze in ambito NOC e SOC. Harmony Apps potrà, per esempio, rendere le implementazioni estremamente semplici e convalidare le configurazioni per garantirne il corretto funzionamento in totale sicurezza. Inoltre, le app possono fornire dashboard personalizzate. Il bilanciamento del carico di Microsoft Exchange sull'infrastruttura del servizio di protezione A10 è uno degli esempi specifici di personalizzazione in base al contesto.