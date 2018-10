Wolters Kluwer, fatturazione elettronica a misura di PMI

Wolters Kluwer presenta Fattura SMART, il software di fatturazione elettronica facile ed accessibile, un prodotto ritagliato sulle esigenze delle piccole e medie imprese.

Quasi due secoli di storia alle spalle: certo non sembra il profilo tipico di una azienda attiva (anche) nel settore IT. Eppure, Wolters Kluwer ha iniziato il suo lungo percorso nel lontano 1836!

Inutile quindi soffermarci sulla solidità aziendale, che vede comunque un fatturato 2017 di ben 4,4 miliardi di euro, e ben 19mila risorse impiegate.

La ormai prossima introduzione, a gennaio 2019, dell’obbligo di fatturazione elettronica, rappresenta sicuramente un punto di svolta importante per aziende come Wolters Kluwer; una sfida e al tempo stesso una importante opportunità di business.

Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia ha infatti presentato Fattura SMART, un software di fatturazione elettronica pensato specificamente per le piccole aziende e liberi professionisti; per quella platea che è di fatto l’ossatura economica del nostro Paese, ma che per ovvie ragioni non ha tempo e risorse da dedicare ad eccessivi adempimenti fiscali.

Abbiamo avuto modo di testare con mano il software: con una scelta davvero felice, Wolters Kluwer ha invitato i giornalisti presenti a provare da zero il software, senza aver avuto alcuna istruzione d’uso precedente. Guidati quindi dalla semplice ed eccellente interfaccia, in pochi minuti siamo stati in grado, senza difficoltà, di creare anagrafiche clienti, fatture ed eventuali note credito.

La personalizzazione della veste grafica è molto intuitiva e permette di nascondere le parti di software che non sono (di volta in volta) utili o richieste, anche questo nell’ottica di semplificare l’utilizzo anche ai (molti) che hanno poca dimestichezza con lo strumento informatico, ma che facilmente sono avvezzi a smartphone e tablet, cui Fatture SMART strizza sicuramente l’occhio, in termini di esperienza utente.

Chiaramente, la fatturazione elettronica prevede una sinergia fra il professionista/piccola impresa e il proprio commercialista: è proprio quest’ultimo quantomeno inizialmente, a veicolare Fattura SMART verso i propri clienti, dato che la comunicazione fra cliente e commercialista ne risulta fortemente semplificata; una vera boccata di ossigeno per un mondo, quello degli studi commercialisti, che più di altri sarà fra incudine e martello, soprattutto nei primi mesi della fattiva introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria.

Fattura SMART permette di verificare costantemente il flusso di fatture emesse, e finanche di sapere se una particolare fattura risulti essere formalmente errata (dati inseriti in modo improprio o mancanti, ad esempio), o anche se la stessa non sia stata recapitata correttamente, come nel caso di casella PEC di destinazione piena o non funzionante.

In sintesi, Wolters Kluwer non si è affatto limitata a rilasciare un software compatibile con la fatturazione elettronica, lasciando che fosse l’obbligatorietà prossima ventura a fungere da principale promotore di vendita della piattaforma, ma anzi ha dimostrato di aver capito quante e quali problematiche affrontano i propri potenziali clienti, offrendo loro una soluzione tangibile e non l’ennesima complicazione (come accade tante volte).



Non capita certo tutti i giorni di poter parlare in termini entusiastici di un software di fatturazione, anche perché la materia certo non si presta particolarmente, ma in questo caso facciamo volentieri una eccezione!