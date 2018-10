Samsung Galaxy A7, primo della serie con tripla fotocamera

Samsung Electronics presenta il nuovo Galaxy A7, dotato di tripla fotocamera posteriore intelligente e delle funzioni Bixby, Samsung Pay e Samsung Health. L'11 ottobre, infatti, sarà presentato ufficialmente il nuovo membro della famiglia Galaxy e per celebrarne, l'azienda ospiterà l’evento stampa “A Galaxy Event” a The Mall di Milano.

Tra le caratteristiche principali del nuovo dispositivo, dal design in vetro di alta qualità e con sensore di impronte digitali laterali, la tripla fotocamera con obiettivo grandangolare (120°) da 8MP. Sfruttando lo stesso angolo visivo dell'occhio umano, il nuovo smartphone cattura il mondo esattamente come viene visto senza alcuna restrizione.

L'obiettivo da 24MP F1.7 di Galaxy A7 consente di catturare immagini in altissima definizione.

Con una lente da 24MP e l'obiettivo di profondità da 5MP, è possibile utilizzare la funzione Messa a fuoco Live controllando la profondità di campo per un incredibile effetto bokeh.

Il nuovo Galaxy A7 tira fuori il meglio da ciò che riesce ad inquadrare grazie alla fotocamera intelligente in grado di riconoscere in automatico la scena inquadrata e di regolare il colore, il contrasto e la luminosità per ottimizzare istantaneamente la qualità dell'immagine.

Con la fotocamera frontale da 24MP e il flash LED regolabile è possibile scattare selfie perfetti in qualsiasi momento della giornata senza ricercare l’illuminazione più adatta. Può scattare selfie con effetto bokeh con la modalità Primo Piano e imitare l'illuminazione professionale con la modalità Luce Pro. Per un tocco personale sono disponibili le emoji AR e nuovi filtri.

Dotato di un display Super Amoled da 6.0’’FHD+, il nuovo Galaxy A7 consente di sperimentare e condividere il mondo così come lo vedi.

L’Infinity Display, con cornici sottilissime, offre inoltre il massimo delle possibilità grazie a una visualizzazione dei contenuti totalmente immersiva. Galaxy A7 supporta anche la tecnologia audio Dolby Atmos in grado di riprodurre effetti sonori tridimensionali e avvolgenti. Disponibile nei colori blu, nero e oro, al momento del lancio Galaxy A7 avrà già in dotazione le funzionalità Bixby, Samsung Pay e Samsung Health.