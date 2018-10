Dynatrace aumenta la potenza del supporto Docker per Windows

Le funzionalità di monitoraggio dei microservizi e della visibilità su Microsoft Azure sono stati rafforzati grazie al supporto per Windows Server Containers. Il supporto di Dynatrace per Docker su Windows consente alle aziende di ottenere una visibilità completa negli ambienti containerizzati, indipendentemente dalla piattaforma.

Steve Tack, SVP Product Management presso Dynatrace

I microservizi in esecuzione nei container Docker sono i building block delle moderne implementazioni basate su cloud. Tuttavia, la natura iper-dinamica e la vastità degli ambienti dei contenitori si traducono in una vasta complessità che i team IT operation hanno difficoltà a monitorare e gestire. Dynatrace monitora automaticamente le applicazioni e i servizi in esecuzione all'interno dei contenitori, insieme all'host. Visualizzando tutti i dati di monitoraggio nel contesto, i team operativi possono ottenere una visione olistica delle prestazioni di un'applicazione, con insight completi delle performance delle loro attività cloud. A loro volta, questi insight consentono anche agli sviluppatori di migliorare la loro architettura software.

Con l’estensione di Dynatrace che include ora sia gli host Windows che Linux, la soluzione può monitorare automaticamente gli ambienti containerizzati, indipendentemente dalla piattaforma, e fornire l'identificazione dei problemi e la causa principale delle difficoltà di performance tramite l’AI. Ciò consente alle organizzazioni di avere una visibilità più approfondita delle tecnologie dei container all'interno dei loro ambienti cloud aziendali, identificare le complicazioni e rimediare automaticamente per fornire più velocemente versioni del software migliori.

Gabe Monroy, Lead Product Manager for Cloud Native Compute at Microsoft Azure, Microsoft Corp.

Abbiamo registrato molto entusiasmo da parte delle aziende che implementano i contenitori Docker per Windows in Microsoft Azure, poiché offre agli sviluppatori un modo più semplice per gestire e distribuire le applicazioni nei loro ambienti cloud aziendali. Considerando la crescita del suo utilizzo, siamo lieti di collaborare con Dynatrace per consentire alle aziende di affrontare il monitoraggio di questi ambienti complessi con un approccio guidato dall'IA per una visibilità più profonda, risoluzione automatizzata dei problemi e rimedi in tempo reale.

I container Docker semplificano il processo di packaging di un'applicazione o microservizio in modo che possa essere facilmente spostato tra gli host senza richiedere modifiche all'immagine del container. Originariamente sviluppato per Linux, Docker for Windows ora consente la creazione di contenitori per applicazioni Windows che possono essere distribuiti direttamente su un host Windows. Quando Dynatrace viene implementato su un host Windows, l'agente software rileva automaticamente i contenitori Docker in esecuzione su quell'host. L’AI di Dynatrace crea e mantiene una mappa di dipendenza completa in tempo reale, non importa quanto grande o complessa sia, in modo che i team IT possano monitorare le loro applicazioni container attraverso reti di host o istanze cloud.