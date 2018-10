Epson, Luca Motta è il nuovo Value Channel Sales Manager

Luca Motta è il nuovo Value Channel Sales Manager di Epson Italia; in precedenza era stato Country General Manager del Print Business Group di HP.

L'arrivo di Motta, che vanta un'esperienza consolidata nel mondo dell'Information Technology, sottolinea la volontà dell'azienda di promuovere e sviluppare ulteriormente il rapporto con i partner, che da sempre ne rappresentano il capillare canale commerciale nel mercato italiano.

Flavio Attramini, Head of Business Sales Manager di Epson Italia

Nel quadro della strategia di crescita nei mercati Business e Corporate. Luca Motta entra nell'organizzazione di Epson con l'obiettivo di accrescere la rete dei rivenditori a valore aggiunto e rafforzare l'offerta di soluzioni e servizi Epson dedicati all'impresa, attraverso gli operatori specializzati di canale. A questo fine, Luca ha assunto la guida del team commerciale Epson dedicato al canale Business con l'obiettivo di dare ulteriore slancio alla già intensa attività di ampliamento della rete di partner sul territorio nazionale e di offrire un importante contributo per la crescita di Epson in ambito di soluzioni di stampa.

Luca Motta

Questo nuovo ruolo rappresenta per me una grande sfida, che affronto con entusiasmo, passione ed energia, mettendo a disposizione la lunga esperienza nella gestione della vendita indiretta che ho maturato in questi anni.