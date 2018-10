Sicurezza e Password, al via il roadshow WatchGuard AuthPoint

A ottobre, WatchGuard Technologies migliora la sicurezza delle password e avvia il “WatchGuard AuthPoint Channel Roadshow” presso cinque città italiane.

Il percorso toccherà le città di Padova (2 ottobre), Milano (10 ottobre), Bari (17 ottobre), Firenze (23 ottobre) e Roma (30 ottobre).

Si tratta di una serie di eventi itineranti per presentare al canale l'ultimo prodotto rilasciato da WatchGuard: AuthPoint, nuova soluzione di autenticazione multi-fattore basata su cloud.

Quello del furto delle credenziali e della loro protezione è un tema oggi molto critico e altamente sottovalutato: la maggior parte delle persone tende a usare la stessa password per tutti gli account che possiede online e, se consideriamo che ogni persona possiede decine e decine di account online, si capisce quanto il problema sia grave e da trattare con la dovuta importanza. In tema di sicurezza, le aziende italiane si sono rese conto dell’importanza di proteggere le proprie infrastrutture, ma sulla protezione delle credenziali c'è ancora tanto da fare e si tende ancora a non considerarlo un problema.

La soluzione ai problemi sopra menzionati è l'autenticazione a due o più fattori (MFA - Multi Factor Authentication), una tecnologia per la quale l'accesso a risorse aziendali più o meno importanti è garantito solo a fronte dell'utilizzo di due o più fattori.

WatchGuard ha voluto rispondere a questa esigenza di mercato con AuthPoint, un sistema MFA basato su cloud derivante dalla recente acquisizione di Datablink. AuthPoint prevede un’autenticazione multi-fattore nel cloud, che utilizza una mobile app molto semplice da installare e user-friendly, che dialoga con un sistema proprietario nel cloud e che garantisce piena integrazione con un ecosistema di applicazioni business mondialmente conosciute e utilizzate. Garantisce funzionalità avanzate sia in termini di autenticazione (Push-Based, QR Code-Based, Time-Based One-Time Password) che di sicurezza tra le quali Mobile Device DNA check, attivazione online con generazione dinamica delle chiavi, nonché gestione PIN, Fingerprint e Face Recognition.