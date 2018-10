Zebra TC5x e TC7x, prestazioni per i lavoratori in prima linea

Zebra Technologies ha presentato la nuova generazione di computer palmari touch professionali, sviluppati per supportare al meglio i lavoratori in prima linea.

Si tratta di dispositivi facilmente integrabili nel flusso di lavoro quotidiano e in grado di esprimersi al meglio negli ambienti retail, manifatturiero e nel mondo dei trasporti e della logistica.

I nuovi device sono basati su Android: TC52/TC57 e TC72/TC77 hanno un design robusto e funzionale e si integrano alla suite Mobility DNA (M-DNA) per la produttività, la gestione di soluzioni, app per l’utente finale e strumenti di sviluppo. I nuovi touch computer TC5x e TC7x rappresentano un’evoluzione della serie di successo dei precedenti modelli touch di Zebra TC51/TC56, TC70x/TC75x e TC70/TC75. Con oltre 1,5 milioni di unità vendute negli ultimi cinque anni, questi dispositivi innovativi sono la dimostrazione dell’ottimo funzionamento della piattaforma di accessori e software condivisi attraverso il sistema operativo Android.

I nuovi computer touchTC5x e TC7x integrano quattro principali evoluzioni della suite M-DNA, pensate per aumentare la produttività, la sicurezza e la connettività della forza lavoro. Le novità includono:

• PowerPrecision Console, che fornisce agli amministratori IT notifiche push ed un pannello di controllo intuitivo per monitorare facilmente lo stato delle batterie di una flotta di dispositivi e, attraverso un codice colori, verificarne l’integrità anche a distanza.

• WorryFree Wi-Fi supporta la produttività della forza lavoro attraverso una migliorata tecnologia radio Wi-Fi, una migliore connettività del network ed un roaming più veloce. Problemi legati al Wi-Fi possono essere risolti facilmente e velocemente grazie ad un app per l’analisi del Wi-Fi che effettua la risoluzione dei problemi in tempo reale.

• GMS Restricted Mode è il primo potenziamento di questo tipo in tutta l’industria per l’app di Zebra StageNow: offre agli amministratori IT la possibilità di personalizzare l’accesso dei dispositivi ai Google Mobile Services (GMS), per migliorarne l’efficienza, la privacy e la sicurezza.

• LifeGuard for Android, la nuova ed evoluta soluzione di security di Zebra per i clienti che hanno un contratto attivo Zebra OneCare, diffonde rapidamente aggiornamenti e patch cruciali e va ben oltre il semplice supporto al consumatore offrendo un dashboard per una miglior visibilità, che dà un controllo aggiuntivo su quando e come i dispositivi vengono aggiornati.

I nuovi touch computer TC5x e TC7x vantano il costo totale di proprietà (TCO) più basso della categoria e offrono avanzamenti tecnologici che massimizzano la produttività. Tra questi, il veloce processore per una più rapida esecuzione delle applicazioni, l’innovativo supporto per la localizzazione che utilizza il Visible Light Communications (VLC) e il più recente potenziamento WiFi/Bluetooth che consente una maggiore velocità ed un raggio di ricezione migliore senza intaccare la batteria.

Zebra ha annunciato anche la sua partecipazione al programma Android Enterprise Recommended (AER) di Google, a dimostrazione del suo continuo impegno e della sua leadership in quest’ambito. L’AER program di Google certifica in modo indipendente le soluzioni di mobile computing che rispettano una una serie di standard elevati, aiutando le aziende a selezionare il fornitore più adatto all’interno di una lista di vendor qualificati. Le nuove serie TC5x e TC7x si uniranno presto a quelle già certificate in precedenza, ovvero TC25, TC51/56, and the TC70x/75x.