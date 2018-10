Asus VivoBook S15, il tuttofare per il lavoro e il tempo libero

Pagina 1 di 3

Asus VivoBook S15 è un notebook per la produttività personale e professionale, un device da 15,6” con GPU Nvidia, ben rifinito e particolarmente potente.

Il panorama dei sistemi portatili è, oggi, più variegato che mai, a tal punto che è possibile trovare configurazioni su misura per ciascuna esigenza specifica. Allo stesso tempo, una buona parte delle macchine in produzione vanta potenza e flessibilità sufficienti per impieghi molto vari. Proprio questo tipo di piattaforme è preferito dai professionisti e dagli utenti prosumer, figure che tipicamente desiderano effettuare molteplici attività, anche specifiche, senza doversi avvalere di un hardware dedicato di volta in volta.

Di certo, l’Asus VivoBook S15 in prova rientra tra i candidati possibili per questo genere di utilizzo; soprattutto grazie alla generosa dotazione hardware e alle buone doti velocistiche offerte dal binomio CPU e GPU.

In uno chassis da 361x243x19,4 mm per 1,7 Kg di peso, ottimamente assemblato e con materiali misti metallo/simil metallo, l’S15 è sufficientemente sottile e leggero per reggere il confronto con configurazioni più compatte e per la mobilità quotidiana.

La scocca è robusta e mette in evidenza il display Full HD sfruttando un’alternanza di colori con la sottile cornice di colore nero opaco. La matrice vanta un elevate tempo di risposta e una brillantezza di buon livello, grazie alla retroilluminazione a LED bianchi e alla finitura “no glare”.

La tastiera si distingue per il design lineare e tasto silenziosi, nonché per la possibilità di attivare il sistema di retroilluminazione su tre livelli, ideale per ottimizzare l’utilizzo del notebook in funzione della luminosità ambientale.

Il touchpad è ampio e solido; Asus ha incluso il lettore per impronte digitali, importante per incrementare la protezione del dispositivo e abilitare l’accesso One Touch con Windows Hello.

Come anticipato, la base hardware è ben bilanciata e potente, certamente al passo coi tempi e indicata anche per un impiego audio/video semiprofessionale.

La CPU Intel Core i7-7500U è di tipo dual-core / quad-thread e si fa notare per un clock di base particolarmente elevata, pari a 2,7 GHz. In condizioni hardware e software specifiche, il processore può superare questo limite, spingendosi sino a 3,5 GHz in modalità Turbo. Il componente incorpora 4 MByte di cache, un controller dual channel per memoria DDR4 e una sezione GPU Intel HD 620, utile per le attività basilari.

La configurazione VivoBook S15 in prova è tra le più complete del listino: sono infatti installati 16 GByte di memoria a 2.133 MHz (due banchi da 8 GByte), ma anche uno storage SSD Micron 1100 da 512 GByte, capace di offrire prestazioni elevate e di velocizzare i task di sistema, nonché gli applicativi più stressanti.

La base hardware incorpora la GPU Nvidia GeForce 940MX con architettura Maxwell e 2 GByte di memoria GDDR5. L’acceleratore offre supporto DirectX 12 e OpenGL 4.5, ma anche capacità di calcolo GP-GPU grazie ai core CUDA, nonché funzionalità Optimus per la gestione della batteria e GeForce Experience.