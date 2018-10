Comdata, leader per i servizi Digital Customer Experience

Il Gruppo Comdata è stato riconosciuto “Leader” nella classifica dei servizi di Digital Customer Experience nel rapporto di valutazione dei fornitori di Nelson Hall.

Il NEAT (Nelson Hall Vendor Evaluation and Assessment) consiste in una selezione basata su una valutazione dettagliata che accerta la capacità dei fornitori di offrire benefici immediati e di soddisfare le esigenze future dei clienti.

Il NEAT viene rilasciato da Nelson Hall, che è la principale società di analisi e ricerca per i servizi informatici e di business process.

Il modello NEAT ha messo in evidenza l’intenso impegno del Gruppo Comdata nell’ottimizzazione della gestione dei reclami dei clienti, e la sua capacità di migliorare i servizi di customer experience per le società internazionali. In particolare, Nelson Hall ha messo in risalto la capacità di Comdata di mappare i processi messi in atto dai propri clienti, di definire gli indicatori di performance e i punti critici, e di fornire le migliori procedure operative per aumentare la customer experience.