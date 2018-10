BCLOUD amplia il team e continua a crescere

BCLOUD rafforza il team con Fulvia Nannini Sales Director, Filippo Torrini Regional Sales Manager Lombardia e Michele Camporese Regional Sales Manager Nord-Est.

Nannini, laureata in Scienza dell'Informazione, ha ricoperto, negli ultimi 20 anni, vari ruoli dirigenziali nelle più importanti multinazionali del settore ICT a livello nazionale e internazionale. Tra le varie posizioni, Fulvia ha fatto parte del board di Storagetek, è stata Country Manager di McData e Senior Sales Manager South Europe per Brocade. Nel corso della sua carriera si è occupata di marketing & communication, brand marketing, servizi professionali, alliance, vendite dirette e indirette e di gestione di canali di vendita a livello internazionale.

Torrini inizia invece la sua avventura professionale nello storage nel 1998 in IBM, approda in BCLOUD affascinato dalla mission, dai valori e dal team, pronto a raccogliere nuove sfide.

Insieme a lui Michele Camporese con più di 15 anni di esperienza come IT Manager in contesti multinazionali e 5 anni come International Sales Manager.

Una nuova immagine coordinata, una nuova forza vendita e una nuova comunicazione per BCLOUD che nell'ultimo anno ha lanciato la #lab2reality experience, un percorso di affiancamento alle aziende, ai service provider, alle università e alle pubbliche amministrazioni per la definizione delle migliori soluzioni in ambito Data Governance e Data Management siano esse hybrid, cloud o multicloud.