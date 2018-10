Archos Safe-T Touch, il portafogli hardware per cripto-risorse

Disponibile dal 2019, Safe-T Touch oltre ad essere sicuro, sarà dotato di touch screen, avrà un'interfaccia Android e anche una piattaforma di servizi integrata. Il lancio ufficiale avverrà al CES 2019 che si terrà a Las Vegas dall’8 all’11 gennaio 2019. Archos considera anche l'accelerazione della promozione del suo Safe-T Touch e della sua piattaforma di servizi integrati verso la comunità di commercianti e fan di cripto-asset creando un innovativo programma di reclutamento nel quadro di un ICO.

Loic Poirier, Ceo di Archos

Vogliamo democratizzare le cripto-valute, rendere accessibili le informazioni, facilitare e assicurare gli scambi per offrire agli utenti una soluzione chiavi in mano.

Le attività in ambito crypto-currency sono ancora difficile da comprendere

È possibile che il pubblico non abbia ancora adottato le criptovalute per i seguenti dubbi:

-Come acquistare i cripto-asset e come scambiarli con altre valute o convertirli in euro?

-Come identificare le commissioni di transazione da pagare?

-Quali piattaforme usare? Come essere sicuri ed evitare così di essere vittime di criminali informatici?

-Come ottimizzare il ROI con il lancio di nuove criptovalute e token?

-Come verificare tutte le transazioni da un singolo portafoglio e beneficiare di servizi aggiuntivi?

Archos ha progettato Safe-T Touch proprio per rispondere a queste domande offrendo una soluzione integrata al 100%.

Archos Safe-T Touch è completamente sicuro:

-Progettato in collaborazione con Prove & Run, il dispositivo incorpora un'area di esecuzione sicura, specifica per le transazioni, isolata dal sistema operativo Google Android grazie a ProvenCore, il dispositivo ultra-sicuro PRO di Prove & Run che fornisce un livello di sicurezza senza rivali.

-Archos Safe-T Touch possiede un lettore di impronte digitali affinché si possa autenticare solo il titolare. Il dispositivo non è mai collegato direttamente a Internet: si sincronizza solo con Bluetooth protetto su richiesta esplicita del proprietario.

Archos Safe-T Touch sarà un dispositivo All-in One:

-Completamente touchscreen, Archos Safe-T consente una gamma completa di servizi: permette di avviare e ricevere transazioni, verificare i saldi e le evoluzioni delle valute e infine scambiare cripto-beni.