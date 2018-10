Notebook rugged, Panasonic mantiene la leadership europea

Panasonic continua indisturbata e per il 17° anno consecutivo a detenere il primo posto per quello che riguarda le vendite nel settore notebook e tablet rugged. Questo è quanto riportano gli ultimi dati della società di analisi di mercato VDC Research.

Kevin Jones, Managing Director di Panasonic Mobile Solutions Business in Europa

Il nostro successo nel mercato dei dispositivi mobili rugged si basa sui principi fondanti di Panasonic, che ha celebrato quest’anno i propri 100 anni: ascoltare le necessità dei clienti e fare innovazione con tecnologie che rendano più facile la vita delle persone, Con i suoi 20 anni, in confronto, la nostra divisione dedicata al mobile computing è ancora giovane, ma in questi anni abbiamo proposto innovazioni continue per migliorare la produttività della forza lavoro mobile. Il nuovo Toughbook CF-33, ad esempio, è il nostro notebook rugged di 7° generazione, e il primo notebook detachable fully rugged con batterie hot swap e design flessibile che offre benefici a qualsiasi lavoratore mobile.

La gamma Toughbook mantiene una quota di leadership nel mercato europeo di notebook rugged, con il 57% di vendite nel 2017, e lo stesso fa la gamma Toughpad nel segmento dei tablet rugged, con il 56% delle vendite. Panasonic ora punta con forza sul mercato dei dispositivi rugged handheld, e lo fa presentando nuovi prodotti innovativi per i settori in rapida crescita del retail, del manufacturing, dei trasporti e della logistica.

David Krebs, di VDC Research

Con un tasso di crescita del mercato rugged handheld di circa il 4% anno su anno nei settori del retail, manufacturing, trasporti e logistica, Panasonic si concentra ora sull’attuale segmento di crescita del mercato dei dispositivi rugged. Il mercato handheld rugged ha attraversato una fase significativa di consolidamento competitivo negli ultimi anni, lasciando poche soluzioni che i provider potessero supportare, e gli utenti finali adottare. Panasonic, con la sua lunga storia di leadership nelle categorie dei tablet e dei notebook rugged, ha rappresentato una gradita aggiunta, aumentando le opzioni a disposizione di utenti e solution provider.

Focus sugli handheld rugged

Guardando al futuro, Panasonic si concentra ora sul proporre lo stesso livello di resistenza, ergonomia e flessibilità anche nel mercato dei dispositivi handheld. Oltre un terzo della sua gamma è dedicato a questo segmento, e il nuovo Toughbook FZ-T1 è ideale per chi cerca un dispositivo versatile, senza trascurare lo stile e la sostanza. Si tratta di un device Android da 5’’, elegante ma resistente, perfetto per la forza lavoro mobile di un’ampia serie di settori, come retail e hospitality, industria manifatturiera, trasporti e logistica.

Grazie alla funzionalità dati e voce e al lettore barcode integrato, il Toughbook FZ-T1 può essere utilizzato nel settore retail per operazioni di stoccaggio, assistenza alla vendita, ricezione degli ordini e smaltimento delle code. Il lettore barcode a breve e lungo raggio lo rende ideale per la gestione dell’inventario, sia che si operi da un muletto, durante le consegne o sulla linea di produzione. Il device è adatto anche alle esigenze dei lavoratori sul campo addetti a riparazioni e manutenzione, per navigazione, proof of service, raccolta di documentazione e controllo dell’inventario in tempo reale.

Supporto specializzato per il canale

Per sostenere il proprio focus sul segmento handheld, all’inizio di quest’anno Panasonic ha nominato ScanSource come distributore europeo specializzato, e ha coinvolto nel proprio programma di canale Edge 60 rivenditori specializzati nell’handheld rugged dei principali mercati europei. Edge è stato concepito interamente per offrire un supporto dedicato ai rivenditori e agli Independent Software Vendor che forniscono soluzioni rugged handheld complete ai mercati verticali.