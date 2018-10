Citrix, Andrea Dossena è il Country Manager per l’Italia

Citrix nomina Andrea Dossena quale Country Manager per l’Italia; il manager ha maturato 20 anni di esperienza nel mercato ICT in aziende internazionali e locali.

Con riporto a Mario Derba, Area Vice President Western & Southern Europe, sarà responsabile della crescita e dello sviluppo del business di Citrix in Italia, aiutando le aziende ad adottare un modello “cloud-first”.

Andrea Dossena, Country Manager di Citrix Italia

Le recenti innovazioni introdotte da Citrix, unite alla loro flessibilità e sicurezza, aiuteranno le aziende e le istituzioni nel processo di digital transformation, migliorando le performance, la produttività e la soddisfazione dei propri dipendenti. Dopo questi anni passati a lavorare con i nostri partners in EMEA, sono felice di tornare a focalizzarmi sull’Italia, in un periodo in cui la tecnologia può essere di grande supporto allo sviluppo del Paese. Mario Derba, Vice President per l’area Western and Southern Europe di Citrix

Gli skill di leadership di Andrea, insieme alla sua vasta esperienza a livello internazionale e locale rappresentano una grande risorsa per Citrix. In un tempo in cui le scelte tecnologiche sono così importanti per le aziende italiane, tutto il team di Citrix è impegnato a offrire il miglior insieme di servizi e di soluzioni che le aziende possono adottare nel loro viaggio verso la digital transformation.

Dossena è in Citrix dal 2015, dove ha occupato il ruolo di EMEA Senior Director Partner Sales. Prima di entrare in Citrix, Andrea Dossena è stato EMEA VP Growth Markets & Partner Sales presso CA Technologies e, precedentemente a questo incarico, è stato Direttore Commerciale di Postecom e Direttore Vendite e Customer Marketing Corporate Accounts in Microsoft Italia, dove ha ricoperto diversi incarichi manageriali nel corso dei suoi nove anni di permanenza. Dossena ha iniziato la sua carriera in Ernst & Young. È laureato in Economia Aziendale all’Università Bocconi di Milano. Andrea Dossena sostituisce Benjamin Jolivet, la cui nuova posizione in Citrix sarà annunciata nel prossimo futuro.