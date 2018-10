Microsoft, più produttività con la rinnovata gamma Surface

Microsoft migliora la produttività personale presentando i nuovi Surface Pro 6, Surface Laptop 2, Surface Studio 2, Surface Headphones e non solo.

L’azienda, consapevole di poter contribuire alla gestione dello stile di vita digitale, ha sviluppato soluzioni innovative che danno alle persone gli strumenti necessari piuttosto che a sopraffarli.

Microsoft ha annunciato l’uscita di nuovi device Surface che continuano a spingere i confini di una tecnologia che, sfumando in secondo piano, vi consenta di concentrarvi su ciò che è veramente importante. Le novità della famiglia Surface comprendono: Surface Pro 6, Surface Laptop 2, Surface Studio 2, Surface Headphones e una nuova modalità di acquisto dei dispositivi Surface mediante Surface All Access.

Nel mondo di oggi, in cui è disponibile una moltitudine di dispositivi, gli utenti devono avere la possibilità di scegliere il telefono e il laptop che desiderano, contando sul top di gamma. Grazie a funzionalità quali Your Phone App e Windows Timeline, è possibile passare agevolmente tra tutti i dispositivi a vostra disposizione, colmando il gap tra i dispositivi iOS e Android e il vostro PC. Non importa dove gli utenti si trovino, il dispositivo che stanno usando o l’ubicazione dei contenuti: ciò che conta è la possibilità di essere sempre produttivi.

Poiché nulla è più prezioso del vostro tempo, Microsoft aiuta ad organizzare la vita degli utenti tramite Outlook e il calendario, aiutando gli utenti ad analizzare come spendono il proprio tempo al lavoro per ottimizzare tutte le attività da svolgere. Ad esempio, annunciamo oggi l’integrazione di To-Do con Skype e Outlook.com, al fine di gestire il vostro tempo in modo più proficuo rispetto al passato.

La sicurezza dei dati e delle identità per Microsoft è un impegno costante così come rispettare il tempo personale delle persone. Grazie a Intelligent Security Graph e al machine learning è possibile garantire la sicurezza delle identità, dei dati e delle persone più importanti attraverso funzionalità quali Family Safety per Microsoft Launcher.

Infine, Microsoft offrirà gli strumenti per dare libero sfogo alla creatività collaborando con gli altri. Microsoft sfrutterà il potere dell’intelligenza artificiale, le innovazioni dei dispositivi, quali la Surface Pen e il Surface Dial, e delle funzionalità di Office 365, quali Inking in PowerPoint e Word, animazioni 3D integrate, oltre agli strumenti di collaborazione, per liberare la creatività con modalità completamente nuove.

Queste esperienze saranno possibili grazie alle innovazioni introdotte in Office 365 e al Windows 10 October 2018 Update, da oggi disponibile.

Ed è proprio dai nuovi dispositivi Surface, da Windows 10 e da Office 365 che inizia il viaggio per fornirvi gli strumenti necessari per vivere la nuova era della produttività personale. Siamo pienamente consapevoli delle incredibili opportunità e responsabilità che ci assumiamo, in quanto azienda tecnologica, prefiggendoci l’obiettivo di farvi ottenere il massimo dallo stile di vita digitale delle persone.

Surface Pro 6

Il formato iconico che ha decretato il successo della categoria 2 in 1 spinge sull’acceleratore e lavora il 67% più velocemente grazie ai processori Intel Quad Core di ottava generazione. Disponibile nell’elegante versione nera, Surface Pro 6 offre il meglio in termini di portabilità per la vita digitale di oggi, una connettività sempre affidabile e mobilità senza eguali, coronati da potenza e prestazioni eccezionali. La batteria di Surface Pro 6 dura tutto il giorno, garantendo fino a 13,5 ore di lavoro, svago, o entrambi. La cerniera full-friction permette il passaggio fluido tra le modalità Laptop, Studio e Tablet: la versatilità di cui hai bisogno per essere creativo e produttivo in ogni situazione. La presentazione dei contenuti sarà un vero spettacolo grazie al display PixelSense da 12,3” e al collegamento multischermo. Inoltre, da oggi Surface Pro 6 incorpora anche una fotocamera da 8.0 MP con autofocus. Surface Pro 6 sarà disponibile in Italia nella prima parte del 2019 a partire da 899 dollari.

Surface Laptop 2

Surface Laptop 2 traduce stile e velocità in un elegante prodotto sottile e ultraleggero, sempre facile da portare con sé, a ricarica rapida. Il gusto del design e della realizzazione di Surface Laptop è sottolineato dal sapiente accostamento tra il dettaglio raffinato dei materiali e le linee pulite ed eleganti, a cui si aggiunge il tocco di lusso della tastiera Signature, rivestita in Alcantara. Come annunciato oggi, all’ampia gamma di colori che comprende platino, bordeaux e blu cobalto, si aggiunge ora anche la versione nera. Surface Laptop 2 mette il turbo con il processore Intel Quad Core di ottava generazione, la batteria con autonomia fino a 14,5 ore e la tastiera più rapida e silenziosa. Il touchscreen immersivo PixelSense da 13,5” consente una navigazione più rapida e naturale, grazie anche al display edge-to-edge e alla cornice ultrasottile. Surface Laptop 2 vanta inoltre casse OmniSonic, per un audio di prim’ordine. Surface Pro 6 sarà disponibile in Italia nella prima parte del 2019 a partire da 999 dollari.

I clienti aziendali potranno inoltre godere di maggiori vantaggi con Surface Pro 6 for Business e Surface Laptop 2 for Business, che offrono elevati livelli di sicurezza con Windows 10 Pro, maggiori performance e un processore Intel Core i5 ancora più veloce scegliendo la versione i5-8350.

Surface Studio 2

Considerato da molti sinonimo di innovazione e della nascita di una categoria di prodotti senza precedenti, Surface Studio è progettato al servizio dell’inventiva e trasforma la vostra postazione di lavoro in una fucina creativa. Con prestazioni grafiche aumentate del 50%, Surface Studio 2 batte tutti i record di velocità di casa Surface, con potenza e prestazioni professionali. Il display regolabile Brilliant PixelSense vanta una diagonale da 28”.

Inoltre, Surface Studio 2 integra sempre il sistema operativo Windows 10 Pro, che offre il massimo della protezione, efficaci tool di gestione e maggiore produttività grazie all’app Desktop remoto e a Cortana. Da oggi Surface Studio 2 supporta i collegamenti USB-C e Xbox Wireless, per prestazioni di gioco elevate, e offre l’ultimo modello di Surface Pen sensibile all’inclinazione, con 4096 livelli di pressione. Surface Studio 2 si integra ovviamente con Surface Dial e permette un’ampia sperimentazione con le funzionalità Ink supportate da diversi software, tra cui Office. Surface Studio 2 sarà disponibile in Italia nella prima parte del 2019 a partire da 3.499 dollari.

Surface Headphones

La prima proposta smart targata Microsoft per la categoria delle cuffie premium. Le caratteristiche sono quelle che il pubblico ha ormai imparato ad associare a Surface: design di pregio, fattura di livello artigianale e interoperabilità con i servizi e le esperienze che più apprezzi. Con Surface Headphones l'ascolto si fa più intelligente, l’audio è eccezionale e le chiamate si fanno a mani libere. Anche l’assistente digitale Cortana è integrata e gestibile a mani libere, a vostra disposizione per inviarvi notifiche proattive, leggere le mail o avviare la prossima conference call. Le Surface Headphones saranno disponibili esclusivamente nel mercato americano e in UK entro fine dell’anno a 349 dollari.

Surface All Access

Uno dei modi in cui ci poniamo a sostegno di uno stile di vita digitale è semplificare l’acquisto e l’utilizzo di quanto di meglio Microsoft può offrire per il lavoro e la vita privata. Con Surface All Access avrete la possibilità di pagare il vostro prodotto Surface in rate mensili a partire da soli 24,99 dollari per 24 mesi^, che comprendono anche l’abbonamento a Office 365, l’accesso alla formazione in store e all’assistenza più qualificata. Surface All Access è disponibile presso i punti vendita Microsoft negli Stati Uniti.

Ecco le novità Windows 10 e Office 365:

L’app Your Phone

Abbandonare un’operazione al PC per rispondere a un messaggio o leggere una notifica può facilmente distrarvi e interrompere il flusso di lavoro. L’app Your Phone consente un accesso istantaneo dal PC a messaggi e foto sul tuo telefono Android, così da mantenere alte la concentrazione e la produttività.

Windows Timeline sullo smartphone

Le persone si alternano quotidianamente fra mansioni lavorative e attività personali svolte da PC e da telefono. Sarà possibile ritrovare file e documenti o pagine web sui vari dispositivi facilmente. Con Windows Timeline, disponibile da aprile per PC con sistema Windows 10, è oggi supportata anche dagli smartphone iPhone e Android, e consente di scorrere la cronologia per trovare i file e i siti consultati sui vostri dispositivi.

Integrazione di To-Do con Outlook.com e Skype

Chiunque è capace di redigere lunghe liste di cose da fare: la vera sfida è poi trovare il tempo per portare a termine ogni punto. Con l’integrazione di To-Do e Outlook.com, basta trascinare ogni attività in uno slot libero del calendario e prenotarsi il tempo necessario per svolgerla. Se, viceversa, si riceve una mail associata a un impegno, trascinando la mail su To-Do viene creata in automatico una nuova attività: ecco come essere sempre organizzati e “sul pezzo”.

Family Safety per Microsoft Launcher

Installando Microsoft Launcher sui dispositivi Android di tutta la famiglia e attivando i rispettivi account Microsoft Family, ogni genitore potrà dormire sonni tranquilli, sapendo in qualunque momento dove si trovano i bambini, verificando che siano al sicuro. I genitori avranno inoltre la possibilità di controllare dai propri dispositivi Android l’attività dei figli sulle varie app, verificando quali vengono utilizzate e per quanto tempo. Chi ha incluso nella configurazione anche una Xbox One o un PC Windows 10 potrà monitorare anche le attività su questi dispositivi, sempre tramite Microsoft Launcher.

Utilizzare Ink in PowerPoint

Abbiamo portato l’intelligenza artificiale in Microsoft Office con un duplice obiettivo: semplificare la vita di tutti i giorni e rendere i contenuti più belli. Ecco cosa potrete ideare e creare utilizzando unicamente la vostra penna digitale e il vostro dispositivo touch, grazie agli aggiornamenti rilasciati oggi:

• Con Ink, un elenco puntato si trasforma in testo perfettamente formattato.

• Nel creare un diagramma di flusso o un grafico con Ink, potrete scrivere e disegnare forme e PowerPoint le convertirà in testo e riquadri in men che non si dica.

• Oppure, potrete lasciare tutto il lavoro alla nostra funzione di creazione intelligente. Partendo da una slide vuota, disegnatela utilizzando Ink e Designer sfrutterà l’AI per suggerire una scelta di slide.

Ink per Word

La nuova funzionalità intelligente di Ink Editor offre la possibilità di aggiungere una parola e inserire spazi o stringhe di testo in un documento senza nemmeno toccare la tastiera. Le modifiche avvengono ora tutte in Word tramite la penna digitale e il vostro dispositivo touch.

Animazioni 3D integrate

Gli oggetti 3D di PowerPoint e Word presentano ora animazioni dinamiche incorporate che danno vita ai vostri progetti in tutta semplicità.