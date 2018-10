Vodafone sceglie Juniper Networks come partner SD-WAN

Juniper Networks è stata selezionata da Vodafone quale fornitore Software-Defined Wide Area Network per il portafoglio enterprise-focused SDN “Ready Network”.

Il portafoglio di Vodafone comprenderà servizi flessibili basati su cloud progettati per sostenere il business digitale su larga scala, aiutando le imprese a competere in modo efficace utilizzando un'infrastruttura agile, aperta, veloce e con implementazione zero-touch.

Juniper offre una piattaforma di rete sicura, virtualizzata e dinamica per una delle offerte SD-WAN di Vodafone. La soluzione offre migliore controllo e ottimizzazione dei costi, consentendo alle aziende di gestire più siti utilizzando una combinazione di diversi tipi di connettività WAN per garantire la qualità dell’esperienza a livello di applicazione. La soluzione di Juniper è basata su un Customer Premises Equipment universale (uCPE) che consente l’offerta di più funzioni di rete virtualizzate da un singolo dispositivo. I clienti enterprise di Vodafone disporranno ora di un portale che potranno gestire in modo autonomo e che fornirà visibilità end-to-end in tempo reale, analisi delle prestazioni della rete, nonché selezione centralizzata, fornitura e gestione dei loro servizi WAN. Ad esempio, la larghezza di banda ondemand può essere attivata e disattivata per adattarsi ai flussi di traffico attraverso la WAN in risposta ai mutevoli requisiti aziendali e le policy di sicurezza centralizzate possono essere regolate e applicate attraverso la rete.

Un elemento chiave della soluzione SD-WAN Juniper Networks Contrail scelta da Vodafone è Contrail Service Orchestration, che fornisce automazione, semplicità e apertura al design. Operando in un ambiente multi-vendor e multi-tenant, garantisce implementazione, analisi e gestione sicure di ogni singolo network. Contrail Service Orchestration viene utilizzato da Vodafone per supervisionare parti della sua infrastruttura di servizi SD-WAN per le imprese. Fornisce inoltre ai clienti aziendali Vodafone un portale self-service personalizzato e di facile utilizzo.

Contrail Service Orchestration è progettato per unire policy e controlli di sicurezza attraverso connessioni WAN ibride, tra cui IPSec, MPLS, Internet a banda larga e wireless 4G/LTE.

La piattaforma NFX di Juniper Networks viene distribuita in ogni sede del cliente per consentire la creazione di servizi WAN dinamici e virtualizzati, per ospitare il firewall virtuale di nuova generazione e funzionalità avanzate di protezione dalle minacce basate su cloud in una singola unità.

La serie NFX, basata su software, consente la creazione di servizi sicuri e senza interruzioni, consentendo di creare nuove filiali online in modo semplice ed economico con un singolo tasto.

La serie NFX si integra completamente con Contrail, offrendo la flessibilità e l’apertura richieste dai grandi clienti di Vodafone.

Offrendo servizi SD-WAN completi, Vodafone sta estendendo la portata competitiva del proprio portfolio di connettività enterprise concentrandosi su innovazioni in linea con la digitalizzazione ei trend relaivi tra cui 5G, IoT industriale, Big Data e cloudification.