MSI PS42, elegante e leggero per i mobile worker

MSI PS42 è un notebook dal design elegante e dal corpo compatto, studiato per soddisfare le esigenze degli utenti in mobilità, per una produttività on-the-go.

La scocca è leggera e robusta, grazie alla scelta di materiali di buon livello, come l’alluminio spazzolato, che contribuisce inoltre a impreziosire il device.

PS42 si fa notare anche per gli ingombri minimi (15,9 mm di spessore) e per un peso davvero contenuto, solo 1,19 Kg.

Grazie al display Full HD da 14” con tecnologia True Color e a un’autonomia che può raggiungere le 10 ore, il nuovo arrivato MSI consente di spostarsi senza particolari affanni e beneficiando di una qualità visiva di alto livello.

La base hardware è ricca e completa; include processori Intel Core i7 di 8a generazione, unità SSD e, per alcuni modelli, grafica dedicata Nvidia.

Particolarmente completa è poi la dotazione sul fronte della connettività, che include porte USB Type-C, USB 3.1, Audio Combo, HDMI per il collegamento di display esterni e un comodo SD Card Reader.

Per chi desidera utilizzare il notebook anche per svago e per l’intrattenimento personale, MSI PS42 è in grado di regalare un audio ricco e avvolgente, grazie alla tecnologia Nahimic3.

Ulteriore vantaggio riservato a coloro che acquisteranno MSI PS42 entro il 31 dicembre 2018, grazie alla collaborazione con Intel, è quello di poter ottenere gratuitamente una serie di software per la creatività del valore di 349 euro. In più, e fino a esaurimento scorte, il notebook sarà disponibile a un prezzo promozionale a partire da 1.199 euro (IVA inclusa - presso i partner aderenti all’iniziativa).