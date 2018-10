Per una miglior produttività, Plantronics presenta Elara

Mobile phone station progettata per i professionisti, Elara si aggiunge alla vasta famiglia di prodotti Plantronics e Polycom compatibili con le soluzioni Microsoft. Plantronics Elara 60 è una nuova categoria di soluzioni per la produttività, una mobile phone station, creata per i professionisti sempre connessi. Plantronics Elara è in grado di trasformare qualsiasi smartphone in una telefono da scrivania, includendo cuffie, vivavoce e ricevitore. La gamma Plantronics Elara 60 sarà disponibile dai primi mesi del 2019.

Joe Burton, President e CEO di Plantronics

Creare esperienze mobile fa parte del DNA di Plantronics, sin dagli esordi. Con Plantronics Elara vogliamo aprire nuove strade per trasformare lo smartphone in un vero e proprio motore di collaborazione per i professionisti e i clienti. Grazie alla nostra forte collaborazione con Microsoft, è stato ancora più naturale fare leva sulla potenza di Microsoft Teams come un’esperienza nativa con Plantronics Elara.

Questa vera e propria mobile phone station riceve le notifiche direttamente da Microsoft Teams e può mettere gli utenti in contatto con un semplice click o attraverso l’attivazione audio. Basta semplicemente impostare il telefono su Plantronics Elara mentre ci si dirige verso l’ufficio per lavorare – alimentazione wireless per mantenere la batteria sempre carica. Nulla di più semplice, senza cavi.

Ilya Bukshteyn, Partner Director of Devices per Microsoft Teams

Anche Microsoft è entusiasta di Plantronics Elara, come nuova categoria di dispositivi Microsoft Teams per i lavoratori sempre connessi. Elara di Plantronics offre un’esperienza di collaborazione semplificata che consente agli utenti mobile di utilizzare in modo semplice Teams.

La linea Plantronics Elara 60 offre agli utenti la possibilità di personalizzare la propria mobile phone station, a seconda delle proprie preferenze ed esigenze. Oltre all'integrazione nativa di Microsoft Teams, Elara 60 è dotata di tastiera, auricolare e supporto per smartphone iOS e Android. Inoltre, gli utenti possono selezionare altre funzioni, tra cui: alimentatore wireless multi-dispositivo; vivavoce con prestazioni audio cristalline e nitide; cornetta telefonica.

Queste speciali features trasformano Plantronics Elara in un dispositivo in grado di offrire un alto livello di produttività ai professionisti in mobilità.

Ogni modello di Elara di Plantronics è anche dotato di funzionalità standard aggiuntive come l'integrazione dell'attivazione vocale Microsoft Cortana, lo schermo LCD a colori per visualizzare lo stato di ricarica, i dispositivi collegati, lo stato delle chiamate e altre impostazioni personalizzabili, oltre alla funzionalità di blocco di Kensington per evitare spostamenti non desiderati. Il supporto delle soluzioni Plantronics e Polycom a Microsoft Teams non si ferma alla nuova gamma Plantronics Elara. Nel quarto trimestre del 2018, infatti, l’integrazione con Teams sarà disponibile anche sul Trio di Polycom e con il servizio di interoperabilità cloud RealConnect. Plantronics e Polycom si impegnano a supportare i clienti, utilizzando ogni piattaforma che collabori con Microsoft - Teams, Skype for Business o Office 365 - alla scrivania, nella sala conferenze o in viaggio.

La gamma Plantronics Elara 60 fa parte delle soluzioni Plantronics e Polycom, che collegano endpoint ai servizi cloud. Con il software-as-a-service Plantronics Manager Pro (venduto separatamente), i professionisti IT ottengono funzionalità di gestione ed estendono le capacità dei dispositivi con informazioni e dati provenienti dalle analisi sull'utilizzo dei dispositivi per anticipare e supportare i collaboratori prima che si verifichino eventuali criticità.