Monitoraggio remoto, Sicame Group sceglie PTC ThingWorx

La piattaforma di innovazione industriale ThingWorx è stato scelta per il monitoraggio remoto e per disporre di analisi in tempo reale con un elevato valore aggiunto. Infatti per svolgere funzioni di monitoraggio remoto e Operational Intelligence, ottenere analisi e raggiungere un incremento delle prestazioni dei prodotti più rapidamente rispetto ai metodi tradizionali, Sicame Group, fornitore globale di prodotti dedicati al trasporto e alla distribuzione di energia elettrica, ha scelto ThingWorx, la piattaforma di innovazione industriale di PTC.

Iain Michel, General Manager di ThingWorx IoT, PTC

La possibilità di sfruttare ThingWorx offre a Sicame Group la straordinaria possibilità di fornire ai propri clienti soluzioni IoT robuste e affidabili. Siamo lieti che Sicame abbia scelto ThingWorx a supporto della propria strategia IoT orientata al successo.

Fondata in Francia oltre 50 anni fa, Sicame Group opera oggi in 23 paesi e distribuisce i suoi prodotti in 120. L'azienda progetta, produce e distribuisce prodotti e servizi di sorveglianza, sicurezza e ottimizzazione di asset, come sistemi di illuminazione stradale e telecomunicazioni, accessori meccanici ed elettrici e scatole di giunzione per pannelli fotovoltaici.

Pierre Williams, Director of Innovation, Sicame Group

Siamo costantemente alla ricerca di nuove modalità per ampliare le potenzialità dei nostri prodotti e perfezionare l'esperienza dei clienti e, per fare questo, è di vitale importanza implementare una solida strategia IoT. Abbiamo selezionato 4CAD, partner di PTC, per guidarci verso l'implementazione delle migliori soluzioni per il raggiungimento dei nostri obiettivi. ThingWorx monitora le prestazioni dei nostri prodotti da remoto e offre preziose funzionalità di analisi digitale. Questi nuovi dati acquisiti offriranno un notevole valore aggiunto ai clienti, aiutandoli a ottimizzare i loro investimenti.

Per arrivare ad essere un protagonista nel campo dell'IoT e delle smart grid, Sicame Group ha lavorato con 4CAD, partner di PTC, allo sviluppo di una strategia capace di offrire nuovi servizi ai clienti. Con l'IoT e l'implementazione di ThingWorx, Sicame Group sarà in grado di comunicare con i propri dispositivi a distanza e, grazie alle funzioni di analisi integrate della piattaforma ThingWorx, di monitorare i dati in tempo reale, prevedere eventi, incidenti e condizioni future e ottimizzare le prestazioni dei prodotti.

La piattaforma ThingWorx velocizza lo sviluppo e la distribuzione di applicazioni robuste e di funzionalità di monitoraggio, gestione e controllo dei dispositivi connessi. Leader di settore e vincitrice di innumerevoli premi e riconoscimenti, questa piattaforma consente alle industrie di sbloccare tutto il valore derivante dalla convergenza del mondo fisico e di quello digitale.